Галущенко о ситуации на оккупированной ЗАЭС: "Ухудшается каждый день"
Киев • УНН
Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции ежедневно ухудшается из-за того, что завершаются сроки эксплуатации ядерного топлива, также из-за недопуска на станцию квалифицированных украинских специалистов.
Ситуация на Запорожской атомной электростанции ухудшается ежедневно, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на заседании Совета управляющих Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) в Вене, передает УНН со ссылкой на Минэнергетики.
Ситуация на объекте ухудшается с каждым днем: завершаются сроки эксплуатации ядерного топлива во всех шести энергоблоках ЗАЭС, россияне не допускают на станцию сотни квалифицированных украинских специалистов, продолжается деградация оборудования. Каждый день российского пребывания на ЗАЭС может стать фатальным
Он напомнил, что Украина настаивает на скорейшей деоккупации ЗАЭС и выполнении россией, являющейся страной-членом МАГАТЭ, многочисленных резолюций организации с требованиями немедленного освобождения станции.
Также министр энергетики призвал поддержать украинский проект постановления по ситуации на ЗАЭС.
Сегодня я призвал поддержать проект резолюции Совета управляющих по ситуации на ЗАЭС, подготовленный Украиной. И здесь я благодарен нашим партнерам - США, Великобритании, Японии и странам ЕС. Бок о бок с нами в этой нелегкой борьбе
Также сообщается, что во время визита Галущенко проведет переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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Галущенко о ситуации на оккупированной ЗАЭС: "Ухудшается каждый день"
Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции ежедневно ухудшается из-за того, что завершаются сроки эксплуатации ядерного топлива, также из-за недопуска на станцию квалифицированных украинских специалистов.
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