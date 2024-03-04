Галущенко о ситуации на оккупированной ЗАЭС: "Ухудшается каждый день"

Ситуация на Запорожской атомной электростанции ухудшается ежедневно, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на заседании Совета управляющих Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) в Вене, передает УНН со ссылкой на Минэнергетики.

Ситуация на объекте ухудшается с каждым днем: завершаются сроки эксплуатации ядерного топлива во всех шести энергоблоках ЗАЭС, россияне не допускают на станцию сотни квалифицированных украинских специалистов, продолжается деградация оборудования. Каждый день российского пребывания на ЗАЭС может стать фатальным подчеркнул Герман Галущенко.

Он напомнил, что Украина настаивает на скорейшей деоккупации ЗАЭС и выполнении россией, являющейся страной-членом МАГАТЭ, многочисленных резолюций организации с требованиями немедленного освобождения станции.

Также министр энергетики призвал поддержать украинский проект постановления по ситуации на ЗАЭС.

Сегодня я призвал поддержать проект резолюции Совета управляющих по ситуации на ЗАЭС, подготовленный Украиной. И здесь я благодарен нашим партнерам - США, Великобритании, Японии и странам ЕС. Бок о бок с нами в этой нелегкой борьбе - написал Галущенко в соцсетях.

Также сообщается, что во время визита Галущенко проведет переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

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