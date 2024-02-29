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Эффективность работы украинских АЭС впервые в истории достигла 100% - Минэнерго

Эффективность работы украинских АЭС впервые в истории достигла 100% - Минэнерго

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 17:00  •  9106 просмотра

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Украинские атомные электростанции достигли рекордного 100% коэффициента использования мощности во время отопительного сезона.

Украина достигла рекордного 100%-го коэффициента по использованию установленной мощности (КИУМ) энергоблоков АЭС в течение отопительного сезона. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, пишет УНН

Детали 

Отмечается, что этот показатель отражает, сколько времени в течение холодов блоки работали безостановочно, производя электроэнергию.

Подготовка к запуску энергоблока №3 Хмельницкой АЭС почти завершена - Энергоатом16 февраля 2024, 19:35 • 33392 просмотра

Впервые в истории отечественной атомной энергетики удалось достичь 100%-го коэффициента использования установленной мощности. Блоки работают на максимуме весь осенне-зимний период

- заявили в Минэнерго. 

Дополнение

В ведомстве объяснили, что такого результата удалось достичь благодаря пересмотру "Энергоатомом" подхода к планово-предупредительным ремонтам, сместив акцент на максимальную работу энергоблоков именно в осенне-зимний период

Проценты использования энергоблоков росли в последние годы: с 64,7% в 2020-2021 годах до 100% в 2023-2024 годах.

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Напомним,

Начиная с 2023 года, "Энергоатом" активно увеличивает производство электроэнергии на атомных электростанциях на подконтрольной Украине территории.

В компании говорят, что по итогам первых месяцев этого года могут перевыполнить план по производству электроэнергии за этот год. 

Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС21 января 2024, 16:42 • 29191 просмотр

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина
Ефективність роботи українських АЕС уперше в історії досягла 100% - Міненерго
Efficiency of Ukrainian NPPs reached 100% for the first time in history - Ministry of Energy
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