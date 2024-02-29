Эффективность работы украинских АЭС впервые в истории достигла 100% - Минэнерго
Киев • УНН
Украинские атомные электростанции достигли рекордного 100% коэффициента использования мощности во время отопительного сезона.
Украина достигла рекордного 100%-го коэффициента по использованию установленной мощности (КИУМ) энергоблоков АЭС в течение отопительного сезона. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что этот показатель отражает, сколько времени в течение холодов блоки работали безостановочно, производя электроэнергию.
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Впервые в истории отечественной атомной энергетики удалось достичь 100%-го коэффициента использования установленной мощности. Блоки работают на максимуме весь осенне-зимний период
Дополнение
В ведомстве объяснили, что такого результата удалось достичь благодаря пересмотру "Энергоатомом" подхода к планово-предупредительным ремонтам, сместив акцент на максимальную работу энергоблоков именно в осенне-зимний период
Проценты использования энергоблоков росли в последние годы: с 64,7% в 2020-2021 годах до 100% в 2023-2024 годах.
Напомним,
Начиная с 2023 года, "Энергоатом" активно увеличивает производство электроэнергии на атомных электростанциях на подконтрольной Украине территории.
В компании говорят, что по итогам первых месяцев этого года могут перевыполнить план по производству электроэнергии за этот год.
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