У 2024 році "Енергоатом" може перевиконати план з виробництва електроенергії
Київ • УНН
Починаючи з 2023 року, "Енергоатом" активно збільшує виробництво електроенергії на атомних електростанціях на підконтрольній Україні території.
Починаючи з 2023 року НАЕК "Енергоатом" збільшує виробіток електроенергії на енергоблоках АЕС, що розташовані на підконтрольній Україні території. Про це заявили у пресслужбі компанії, пише УНН.
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Зазначається, що протягом 2023 року електроенергії було вироблено на 4,8 млрд кВт-год більше, ніж у попередньому році.
Розуміючи, що рашистські обстріли енергетичної системи України завдали їй велику шкоду, Енергоатом доклав усіх зусиль, підставив плече країні і не дав українцям зануритись у холод і пітьму
У компанії наголошують, що 2024-му, заплановано згенерувати ще на 1,2 млрд кВт-год більше, ніж минулого року.
Галущенко повідомив, коли Україна планує почати будівництво великих блоків для АЕС21.01.24, 18:42 • 30118 переглядiв
За підсумком перших двох місяців цього року план вдається перевиконати
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