Галущенко повідомив, коли Україна планує почати будівництво великих блоків для АЕС

Україна планує у 2024 році почати будівництво великих блоків для атомних електростанцій у співпраці з США. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону, якого цитує Міненерго, передає УНН.

Плани великі, і я впевнений, що ми більшість їх реалізуємо. Це і співпраця зі Сполученими Штатами у проєктах розвитку атомної енергетики. Я думаю, що ми якнайшвидше ухвалимо відповідне законодавство і почнемо будівництво великих блоків. По-друге, це розвиток співробітництва в урановій сфері – з Великою Британією, Канадою і США - для того, щоб витіснити росіян зі світових ринків - розповів Галущенко.

Очільник Міненерго нагадав, що у 2023 році було реалізовано низку заходів у цих напрямках, зокрема американською Westinghouse у співпраці з фахівцями українського НАЕК "Енергоатом" було розроблено новий вид ядерного палива для реакторів ВВЕР-440, що зруйнувало російську монополію на цьому ринку та відкрило двері для запровадження санкцій проти російської атомної галузі.

Серед пріоритетних напрямків діяльності у поточному році – також децентралізація і нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії, зокрема за рахунок встановлення газових турбін.

"Також продовження ремонтної кампанії і заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях, системи захисту", - розповів міністр.

Доповнення

В Україні планують будівництво лінії електропередач із Дністровської ГАЕС до підстанції "Вінницька".

Галущенко повідомляв, що Україна стабільно пройшла першу половину опалювального сезону і має достатньо ресурсів для його успішного завершення.