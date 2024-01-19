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В Україні планують будівництво лінії електропередач із Дністровської ГАЕС до підстанції "Вінницька"

В Україні планують будівництво лінії електропередач із Дністровської ГАЕС до підстанції "Вінницька"

Київ • УНН

 • 38145 перегляди

Кабмін приймає документ, який надає дозвіл «Укренерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для їх подальшого використання при будівництві цієї нової ЛЕП.

В Україні заплановано будівництво нової лінії електропередач із Дністровської ГАЕС до підстанції "Вінницька". Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

"Укргідроенерго" будує три нові блоки Дністровської ГАЕС. Одночасно заплановано будівництво нової лінії електропередач із Дністровської ГАЕС до підстанції "Вінницька", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що сьогодні Кабмін приймає документ, який надає дозвіл "Укренерго" на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для їх подальшого використання при будівництві цієї нової ЛЕП.

Доповнення

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, коментуючи дискусію навколо необхідності відбудови Каховської ГЕС, заявив, що в певному вигляді дамба точно потрібна.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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