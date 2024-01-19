В Украине планируют строительство линии электропередач с Днестровской ГАЭС до подстанции "Винницкая"

В Украине запланировано строительство новой линии электропередач с Днестровской ГАЭС до подстанции "Винницкая". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

"Укргидроэнерго" строит три новых блока Днестровской ГАЭС. Одновременно запланировано строительство новой линии электропередач с Днестровской ГАЭС до подстанции "Винницкая", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что сегодня Кабмин принимает документ, который дает разрешение "Укрэнерго" на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков для их дальнейшего использования при строительстве этой новой ЛЭП.

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Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, комментируя дискуссию вокруг необходимости восстановления Каховской ГЭС, заявил, что в определенном виде дамба точно нужна.