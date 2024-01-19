В Украине планируют строительство линии электропередач с Днестровской ГАЭС до подстанции "Винницкая"
Киев • УНН
Кабмин принимает документ, который дает разрешение "Укрэнерго" на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков для их дальнейшего использования при строительстве этой новой ЛЭП.
В Украине запланировано строительство новой линии электропередач с Днестровской ГАЭС до подстанции "Винницкая". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
"Укргидроэнерго" строит три новых блока Днестровской ГАЭС. Одновременно запланировано строительство новой линии электропередач с Днестровской ГАЭС до подстанции "Винницкая", - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что сегодня Кабмин принимает документ, который дает разрешение "Укрэнерго" на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков для их дальнейшего использования при строительстве этой новой ЛЭП.
Дополнение
Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, комментируя дискуссию вокруг необходимости восстановления Каховской ГЭС, заявил, что в определенном виде дамба точно нужна.
В Украине планируют строительство линии электропередач с Днестровской ГАЭС до подстанции "Винницкая"
Кабмин принимает документ, который дает разрешение "Укрэнерго" на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков для их дальнейшего использования при строительстве этой новой ЛЭП.
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