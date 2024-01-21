Україна стабільно проходить опалювальний сезон, дефіциту в енергосистемі немає – Галущенко

Україна стабільно пройшла першу половину опалювального сезону і має достатньо ресурсів для його успішного завершення. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

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Ми повністю тримаємо систему. Маємо всі ресурси для цього – як газу, вугілля і запасів ядерного палива, так і щодо підготовки генерації й об’єктів передачі. Тому ми стабільно проходимо ОЗП

Міністр наголосив, що дефіциту потужності в енергосистемі немає, а на випадок надзвичайних ситуацій існує можливість для імпорту електроенергії з-за кордону, зокрема для забезпечення потреб промисловості. Водночас Галущенко пояснив, що покриття потреб споживання внутрішніми резервами не є дефіцитом.

Дефіцит – це коли внутрішніх потужностей недостатньо для виробництва електроенергії, яка споживається у конкретну годину. Відповідно, якщо ми говоримо, що нам потрібно задіяти більше гідрогенерації, то називати ситуацію дефіцитом - абсолютно некоректно, тому що гідрогенерація – це внутрішня генерація, яка виробляє електроенергію всередині країни