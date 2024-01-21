Україна стабільно проходить опалювальний сезон, дефіциту в енергосистемі немає – Галущенко
Київ • УНН
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, Україна успішно пройшла першу половину опалювального сезону, маючи достатньо ресурсів для його завершення. Незважаючи на потенційні надзвичайні ситуації, країна може імпортувати електроенергію з-за кордону, а також покладатися на свої значні запаси газу, вугілля та ядерного палива.
Україна стабільно пройшла першу половину опалювального сезону і має достатньо ресурсів для його успішного завершення. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
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Ми повністю тримаємо систему. Маємо всі ресурси для цього – як газу, вугілля і запасів ядерного палива, так і щодо підготовки генерації й об’єктів передачі. Тому ми стабільно проходимо ОЗП
Міністр наголосив, що дефіциту потужності в енергосистемі немає, а на випадок надзвичайних ситуацій існує можливість для імпорту електроенергії з-за кордону, зокрема для забезпечення потреб промисловості. Водночас Галущенко пояснив, що покриття потреб споживання внутрішніми резервами не є дефіцитом.
Дефіцит – це коли внутрішніх потужностей недостатньо для виробництва електроенергії, яка споживається у конкретну годину. Відповідно, якщо ми говоримо, що нам потрібно задіяти більше гідрогенерації, то називати ситуацію дефіцитом - абсолютно некоректно, тому що гідрогенерація – це внутрішня генерація, яка виробляє електроенергію всередині країни
Урядовець підкреслив, що забезпечити стабільну роботу системи допомагає, зокрема, ремонтна кампанія минулого року, яка стала наймасштабнішою за всю історію України.
Завдяки цьому ми додали 2,2 ГВт в систему – це те, що було пошкоджено. І результат цієї кампанії - якраз те, що жодних відключень не відбувається
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