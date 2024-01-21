До України незабаром приїде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі – Галущенко

Міністр енергетики України заявив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі гіршою, хоча окупанти і допустили експертів МАГАТЕ до установок станції, але це не змінює загальну картину. Про це Герман Галущенко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

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Ситуація стає дедалі гірше насправді, продовжується процес деградації устаткування. Росіяни зараз допустили експертів МАГАТЕ до реакторних установок з третьої ітерації, але це не змінює загальну картину. Ситуація рухається до якоїсь критичної точки. Найближчим часом в Україну прибуде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі і можливо він відвідає Запорізьку атомну станцію особисто. До цього зараз прикута дуже суттєва увага світу, тому що присутність росіян там – це постійна небезпека, яка не тільки стосується війни України й Росії, а взагалі всього світу. розповів Галущенко

Окупанти вперше заборонили інспекторам МАГАТЕ перевірити реакторні зали ЗАЕС - Міненерго

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У звіті МАГАТЕ 19 січня повідомили, що російські війська знову встановили міни по периметру Запорізької атомної електростанції, які були вилучені в листопаді.