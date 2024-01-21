До України незабаром приїде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі – Галущенко
Київ • УНН
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі має намір відвідати Україну на тлі загострення проблем на Запорізькій АЕС через погіршення стану обладнання. Незважаючи на те, що російські окупанти дозволили експертам МАГАТЕ доступ до станції, ситуація наближається до критичної точки.
Міністр енергетики України заявив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі гіршою, хоча окупанти і допустили експертів МАГАТЕ до установок станції, але це не змінює загальну картину. Про це Герман Галущенко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
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Ситуація стає дедалі гірше насправді, продовжується процес деградації устаткування. Росіяни зараз допустили експертів МАГАТЕ до реакторних установок з третьої ітерації, але це не змінює загальну картину. Ситуація рухається до якоїсь критичної точки. Найближчим часом в Україну прибуде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі і можливо він відвідає Запорізьку атомну станцію особисто. До цього зараз прикута дуже суттєва увага світу, тому що присутність росіян там – це постійна небезпека, яка не тільки стосується війни України й Росії, а взагалі всього світу.
Окупанти вперше заборонили інспекторам МАГАТЕ перевірити реакторні зали ЗАЕС - Міненерго05.01.24, 13:52 • 22933 перегляди
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У звіті МАГАТЕ 19 січня повідомили, що російські війська знову встановили міни по периметру Запорізької атомної електростанції, які були вилучені в листопаді.