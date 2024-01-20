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Російські окупанти знову замінували Запорізьку АЕС - МАГАТЕ

Російські окупанти знову замінували Запорізьку АЕС - МАГАТЕ

Київ • УНН

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Як повідомляється, російські війська повторно замінували периметр Запорізької атомної електростанції

Російські війська знову встановили міни по периметру Запорізької атомної електростанції, які були вилучені в листопаді. Про це йдеться в черговому звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає УНН.

Деталі

"Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об’єкта, які раніше були ідентифіковані групою МАГАТЕ та були вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це зона обмеженого доступу, недоступна для робочого персоналу станції. Генеральний директор Гроссі повторив, що наявність мін не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ", - ідеться в заяві.

У МАГАТЕ зазначають, що цього тижня ЗАЕС втратила безпосереднє резервне джерело живлення реакторних установок на кілька годин, що підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки.

Зазначається, що резервне живлення було відновлено через вісім годин після введення в роботу двох інших силових електричних трансформаторів. Наразі з’ясовуються причини аварії. Ознак зовнішнього пошкодження трансформатора не виявлено.

Нагадаємо

На початку січня інспекторам МАГАТЕ російські окупанти вперше заборонили перевірити реакторні зали Запорізької атомної електростанції.

Павло Башинський

Павло Башинський

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