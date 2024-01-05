Окупанти вперше заборонили інспекторам МАГАТЕ перевірити реакторні зали ЗАЕС - Міненерго

Інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії(МАГАТЕ) російські окупанти вперше заборонили перевірити реакторні зали Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ не можуть потрапити до реакторних залів вже два тижні. Про це у п'ятницю повідомили в Міненерго, пише УНН.

Окупанти вперше заборонили інспекторам МАГАТЕ перевірити реакторні зали ЗАЕС - йдеться у повідомленні Міненерго.

Деталі

В Міжнародному агентстві з атомної енергії заявляли, що команда МАГАТЕ впродовж останніх тижнів продовжує чути регулярні вибухи на деякій відстані від станції. П'ять із шести реакторів ЗАЕС залишаються в режимі холодної зупинки, тоді як енергоблок 4 знаходиться в режимі гарячої зупинки для виробництва пари та тепла, в тому числі для сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції.

Зазначається, що за останні 14 днів експерти МАГАТЕ не можуть потрапити до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6. Крім того, російські окупанти не пускають їх до деяких частин турбінних залів ЗАЕС.

За словами президента Енергоатома Петра Котіна, недопуск експертів МАГАТЕ до реакторних зал Запорізької АЕС може бути спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції.

Доповнення

2 грудня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що кожний блекаут на Запорізькій атомній станції - це загроза повторення в Україні японської "Фукусіми".