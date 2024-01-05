Оккупанты впервые запретили инспекторам МАГАТЭ проверить реакторные залы ЗАЭС - Минэнерго

Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) российские оккупанты впервые запретили проверить реакторные залы Запорожской атомной электростанции. МАГАТЭ не могут попасть в реакторные залы уже две недели. Об этом в пятницу сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Оккупанты впервые запретили инспекторам МАГАТЭ проверить реакторные залы ЗАЭС - говорится в сообщении Минэнерго.

Детали

В Международном агентстве по атомной энергии заявляли, что команда МАГАТЭ в течение последних недель продолжает слышать регулярные взрывы на некотором расстоянии от станции. Пять из шести реакторов ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, тогда как энергоблок 4 находится в режиме горячей остановки для производства пара и тепла, в том числе для соседнего города Энергодар, где проживает большинство персонала станции.

Отмечается, что за последние 14 дней эксперты МАГАТЭ не могут попасть в реакторные залы энергоблоков № 1, 2 и 6. Кроме того, российские оккупанты не пускают их в некоторые части турбинных залов ЗАЭС.

По словам президента Энергоатома Петра Котина, недопуск экспертов МАГАТЭ в реакторные залы Запорожской АЭС может быть попыткой российских оккупантов скрыть истинную ситуацию на станции.

Дополнение

2 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что каждый блэкаут на Запорожской атомной станции - это угроза повторения в Украине японской "Фукусимы".