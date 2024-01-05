Оккупанты впервые запретили инспекторам МАГАТЭ проверить реакторные залы ЗАЭС - Минэнерго
Киев • УНН
Российские силы не допустили МАГАТЭ к реакторным залам ЗАЭС, что вызвало беспокойство относительно сокрытия состояния станции.
Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) российские оккупанты впервые запретили проверить реакторные залы Запорожской атомной электростанции. МАГАТЭ не могут попасть в реакторные залы уже две недели. Об этом в пятницу сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Оккупанты впервые запретили инспекторам МАГАТЭ проверить реакторные залы ЗАЭС
Детали
В Международном агентстве по атомной энергии заявляли, что команда МАГАТЭ в течение последних недель продолжает слышать регулярные взрывы на некотором расстоянии от станции. Пять из шести реакторов ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, тогда как энергоблок 4 находится в режиме горячей остановки для производства пара и тепла, в том числе для соседнего города Энергодар, где проживает большинство персонала станции.
Отмечается, что за последние 14 дней эксперты МАГАТЭ не могут попасть в реакторные залы энергоблоков № 1, 2 и 6. Кроме того, российские оккупанты не пускают их в некоторые части турбинных залов ЗАЭС.
По словам президента Энергоатома Петра Котина, недопуск экспертов МАГАТЭ в реакторные залы Запорожской АЭС может быть попыткой российских оккупантов скрыть истинную ситуацию на станции.
Дополнение
2 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что каждый блэкаут на Запорожской атомной станции - это угроза повторения в Украине японской "Фукусимы".
Оккупанты впервые запретили инспекторам МАГАТЭ проверить реакторные залы ЗАЭС - Минэнерго
Российские силы не допустили МАГАТЭ к реакторным залам ЗАЭС, что вызвало беспокойство относительно сокрытия состояния станции.
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