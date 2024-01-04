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"Може бути спробою окупантів приховати справжню ситуацію на ЗАЕС": в Енергоатомі прокоментували недопуск МАГАТЕ

"Може бути спробою окупантів приховати справжню ситуацію на ЗАЕС": в Енергоатомі прокоментували недопуск МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 30110 перегляди

В Енергоатомі прокоментували недопуск МАГАТЕ до реакторних зал Запорізької АЕС

Недопуск експертів МАГАТЕ до реакторних зал Запорізької АЕС може бути спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції, вказав у заяві президент Енергоатома Петро Котін, поширеній НАЕК у Telegram, пише УНН.

Деталі

За словами президента Енергоатома Петра Котіна, факт недопуску експертів моніторингової місії Агентства до реакторних залів, де розташовані активні зони реакторів і міститься відпрацьоване ядерне паливо, "може бути спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на ЗАЕС".

Він наголошує на тому, що єдиним легітимним оператором найбільшого в Європі атомного об’єкта – Запорізької АЕС – є Енергоатом, тож лише повернення станції під повний контроль України може забезпечити її ядерну та радіаційну безпеку.

"Єдиний вихід – повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС і прилеглих територій. Це ключова передумова для відновлення не лише ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права", – зазначив очільник НАЕК.

Доповнення

За інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії, фахівці моніторингової місії не можуть отримати доступ до всіх зон майданчика, зокрема до реакторних залів блоків №№ 1, 2 і 6 (саме там розташовані активні зони реакторів та міститься відпрацьоване ядерне паливо). Залишається обмеженим доступ і до деяких частин турбінних залів реакторних блоків №№ 3, 4 та 6, а також до дахів реакторів, вказали у НАЕК.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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