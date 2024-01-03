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Актуальне
Експерти МАГАТЕ не можуть отримати доступ до деяких реакторних залів ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ не можуть отримати доступ до деяких реакторних залів ЗАЕС

Київ • УНН

 • 54794 перегляди

Експертам МАГАТЕ було відмовлено в доступі до деяких реакторних залів Запорізької АЕС, що викликає занепокоєння з приводу ядерної безпеки.

Протягом останніх двох тижнів експерти МАГАТЕ не можуть отримати доступ до реакторних залів деяких блоків Запорізької АЕС. Про це повідомили МАГАТЕ, пише УНН.

Експерти МАГАТЕ все ще не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяли отримати доступ до реакторних залів блоків 1, 2 і 6. Це перший випадок, коли експерти МАГАТЕ не був наданий доступ до реакторного залу блоку, який перебував на холодній зупинці. Тут знаходиться активна зона реактора і відпрацьоване паливо. Команда й надалі запитуватиме цей доступ. 

- йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Деталі

П'ять із шести реакторів ЗАЕС залишаються в режимі холодної зупинки, тоді як енергоблок 4 знаходиться в режимі гарячої зупинки. Команда МАГАТЕ продовжувала проводити обходи майданчика в рамках моніторингу ситуації з ядерною безпекою та захищеністю на ЗАЕС. Проте вперше експертам не надають доступ до реакторних залів блоків на холодній зупинці.

Крім того, протягом останнього тижня продовжується обмеження доступу до деяких частин турбінних залів ЗАЕС, у тому числі до зон 3, 4 та 6 блоків. Також експерти МАГАТЕ все ще очікують на запланований на 19 грудня доступ до дахів реакторів, який не відбувся через заявлені міркування безпеки.

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Ганна Оніщенко

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