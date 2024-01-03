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Двоє загиблих, один поранений - наслідки ворожих обстрілів Запорізької області

Двоє загиблих, один поранений - наслідки ворожих обстрілів Запорізької області

Київ • УНН

 • 111706 перегляди

Двоє загиблих і один поранений в результаті російських обстрілів Запорізької області.

російські окупанти минулої доби 134 рази вдарили по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинуло двоє людей, ще одна літня жінка отримала поранення. Про це повідомив у середу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Окупанти гатили по 23 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 134 удари

- написав Малашко у Telegram.

Деталі

110 ворожих артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Військовослужбовці рф минулої доби обстріляли з РСЗВ Гуляйполе та Новоандріївку, атакували 20 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малинівку, Білогір'я, Малу Токмачку й Роботине, а також здійснили 2 авіаційні удари по Оріхову.

Ворожий артилерійський снаряд забрав життя двох жителів села Плавні: 54-річного чоловіка та 63-річної жінки. Поранення отримала 76-річна оріхів'янка

 - повідомив голова ОВА.

Також Малашко зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів минулої доби надійшло 2 повідомлення про пошкодження житлових будинків.

По Херсонщині ворог випустив 552 снаряди, поранено людину03.01.24, 08:15 • 33295 переглядiв

Тетяна Краєвська

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