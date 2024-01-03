По Херсонщині ворог випустив 552 снаряди, поранено людину

Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 121 раз, поцілили по медичних установах та закладах освіти у Херсонському районі, відомо про одну поранену людину, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

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Зі слів голови ОВА, за минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 552 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи, адмінбудівлі, навчальні заклади, бібліотеку та станцію у Херсонському районі; завод у Бериславському районі. Через російську агресію одна людина дістала поранення - написав Прокудін у Telegram.

У Херсонській області, внаслідок російського обстрілу, одна людина загинула, 4 – дістали поранення