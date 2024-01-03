Эксперты МАГАТЭ не могут получить доступ к некоторым реакторным залам ЗАЭС
Киев • УНН
Экспертам МАГАТЭ было отказано в доступе к некоторым реакторным залам Запорожской АЭС, что вызывает беспокойство по поводу ядерной безопасности.
В течение последних двух недель эксперты МАГАТЭ не могут получить доступ к реакторным залам некоторых блоков Запорожской АЭС. Об этом сообщили МАГАТЭ, пишет УНН.
Эксперты МАГАТЭ все еще не могут получить доступ ко всем частям площадки, и в течение последних двух недель им не разрешали получить доступ к реакторным залам блоков 1, 2 и 6. Это первый случай, когда экспертам МАГАТЭ не был предоставлен доступ к реакторному залу блока, который находился на холодной остановке. Здесь находится активная зона реактора и отработанное топливо. Команда и в дальнейшем будет запрашивать этот доступ.
Детали
Пять из шести реакторов ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, тогда как энергоблок 4 находится в режиме горячей остановки. Команда МАГАТЭ продолжала проводить обходы площадки в рамках мониторинга ситуации с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС. Однако впервые экспертам не предоставляют доступ к реакторным залам блоков на холодной остановке.
Кроме того, в течение последней недели продолжается ограничение доступа к некоторым частям турбинных залов ЗАЭС, в том числе к зонам 3, 4 и 6 блоков. Также эксперты МАГАТЭ все еще ожидают запланированный на 19 декабря доступ к крышам реакторов, который не состоялся из-за заявленных соображений безопасности.
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Напомним
18 декабря оккупанты не допустили группу МАГАТЭ к инспекции тепловой электростанции, которая имеет решающее значение для резервного питания Запорожской атомной электростанции.
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Эксперты МАГАТЭ не могут получить доступ к некоторым реакторным залам ЗАЭС
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