Эксперты МАГАТЭ не могут получить доступ к некоторым реакторным залам ЗАЭС

В течение последних двух недель эксперты МАГАТЭ не могут получить доступ к реакторным залам некоторых блоков Запорожской АЭС. Об этом сообщили МАГАТЭ, пишет УНН.

Эксперты МАГАТЭ все еще не могут получить доступ ко всем частям площадки, и в течение последних двух недель им не разрешали получить доступ к реакторным залам блоков 1, 2 и 6. Это первый случай, когда экспертам МАГАТЭ не был предоставлен доступ к реакторному залу блока, который находился на холодной остановке. Здесь находится активная зона реактора и отработанное топливо. Команда и в дальнейшем будет запрашивать этот доступ. - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Детали

Пять из шести реакторов ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, тогда как энергоблок 4 находится в режиме горячей остановки. Команда МАГАТЭ продолжала проводить обходы площадки в рамках мониторинга ситуации с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС. Однако впервые экспертам не предоставляют доступ к реакторным залам блоков на холодной остановке.

Кроме того, в течение последней недели продолжается ограничение доступа к некоторым частям турбинных залов ЗАЭС, в том числе к зонам 3, 4 и 6 блоков. Также эксперты МАГАТЭ все еще ожидают запланированный на 19 декабря доступ к крышам реакторов, который не состоялся из-за заявленных соображений безопасности.

Двое погибших, один раненый - последствия вражеских обстрелов Запорожской области

Напомним

18 декабря оккупанты не допустили группу МАГАТЭ к инспекции тепловой электростанции, которая имеет решающее значение для резервного питания Запорожской атомной электростанции.

МАГАТЭ сообщает об установке новых дизельных котлов на Запорожской АЭС