МАГАТЭ сообщает об установке новых дизельных котлов на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) устанавливает четыре новых мобильных дизельных котла для генерации дополнительного пара, необходимого для выполнения различных функций ядерной безопасности на площадке, в частности для переработки отходов. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, передает УНН.

Детали

Отмечается, что команда экспертов МАГАТЭ, присутствующая на ЗАЭС, наблюдала за монтажными работами во время обхода в минувшее воскресенье, и впоследствии была проинформирована, что новые котлы будут готовы в ближайшее время. Сейчас на объекте работают девять мобильных котельных, восемь из которых которых - для отопления в зимний период.

Атомным электростанциям требуется значительное количество пара для проведения важных операций на площадках. Это касается и Запорожской атомной электростанции, хотя она уже больше года не производит электроэнергию. МАГАТЭ поощряет установить дизельные котлы для этой цели, и мы приветствуем запланированную дополнительную мощность сказал генеральный директор Гросси.

Пять реакторов остаются в режиме холодной остановки, тогда как блок 4 находится в режиме горячей остановки для производства пара и тепла, в том числе для соседнего города Энергодар, где проживает большинство персонала станции.

Почти через три недели после того, как ЗАЭС подверглась восьмому полному обесточиванию во время войны, ЗАЭС остается подключенной к двум внешним источникам питания: основной линии электропередачи 750 киловольт (кВ) и резервной линии электропередачи 330 кВ.

Дополнение

В последние дни эксперты МАГАТЭ также побывали на электрической распределительной станции 750 кВ, точке входа для внешней электроэнергии, необходимой для завода, и на водоочистных сооружениях на месте. Во время другой прогулки они осмотрели водоем-охладитель ЗАЭС, градирни, впускной и выходной каналы, а также отводной канал Запорожской ТЭЦ, находящийся неподалеку. Однако на этот раз их не пустили к изоляционным воротам пруда-охладителя.

Отдельно эксперты МАГАТЭ были проинформированы ЗАЭС, что они не смогли получить доступ к крышам реактора, как планировалось 19 декабря по соображениям безопасности. Никакой альтернативной даты пока не определено. В этом году МАГАТЭ уже получило доступ к трем крышам реакторов - блоков 2, 3 и 4 - но не к другим.

Кроме того, группе МАГАТЭ снова не предоставили доступ к северо-западной части турбинного зала реакторного блока № 5 во время обхода туда в прошлый понедельник, несмотря на запрос, сделанный перед визитом. МАГАТЭ не смогло посетить северо-западную часть ни одного из шести турбинных залов с середины октября.

Оккупанты заблокировали визит МАГАТЭ на тепловую станцию возле Запорожской АЭС