Оккупанты заблокировали визит МАГАТЭ на тепловую станцию возле Запорожской АЭС

российские оккупанты отказались допускать команду МАГАТЭ на одну из теплоэлектростанций, которая находится вблизи Запорожской атомной электростанции, сообщает Министерство энергетики, пишет УНН.

Детали

"российские оккупанты в очередной раз отказались допустить МАГАТЭ на ТЭС вблизи ЗАЭС. Доступ к расположенной рядом теплоэлектростанции необходим для оценки внешних электрических линий, через которые обеспечивается резервное питание ЗАЭС. В случае исчезновения питания на этих линиях риск возникновения блэкаута на Запорожской АЭС увеличивается вдвое", - сообщили в Минэнерго.

Однако, команде МАГАТЭ пообещали, что в ближайшие дни они смогут получить доступ на крышу реактора.

Напомним

В начале декабря Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) пережила уже восьмое полное отключение от внешнего электроснабжения.