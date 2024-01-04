"Может быть попыткой оккупантов скрыть настоящую ситуацию на ЗАЭС": в Энергоатоме прокомментировали недопуск МАГАТЭ
Киев • УНН
В Энергоатоме прокомментировали недопуск МАГАТЭ в реакторные залы Запорожской АЭС
Недопуск экспертов МАГАТЭ в реакторные залы Запорожской АЭС может быть попыткой российских оккупантов скрыть истинную ситуацию на станции, указал в заявлении президент Энергоатома Петр Котин, распространенном НАЭК в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам президента Энергоатома Петра Котина, факт недопуска экспертов мониторинговой миссии Агентства в реакторные залы, где расположены активные зоны реакторов и содержится отработанное ядерное топливо, "может быть попыткой российских оккупантов скрыть настоящую ситуацию на ЗАЭС".
Он отмечает, что единственным легитимным оператором крупнейшего в Европе атомного объекта - Запорожской АЭС - является Энергоатом, поэтому только возвращение станции под полный контроль Украины может обеспечить ее ядерную и радиационную безопасность.
"Единственный выход - полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий. Это ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву", - отметил глава НАЭК.
Дополнение
По информации Международного агентства по атомной энергии, специалисты мониторинговой миссии не могут получить доступ ко всем зонам площадки, в частности к реакторным залам блоков №№ 1, 2 и 6 (именно там расположены активные зоны реакторов и содержится отработанное ядерное топливо). Остается ограниченным доступ и к некоторым частям турбинных залов реакторных блоков №№ 3, 4 и 6, а также к крышам реакторов, указали в НАЭК.