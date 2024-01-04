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"Может быть попыткой оккупантов скрыть настоящую ситуацию на ЗАЭС": в Энергоатоме прокомментировали недопуск МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 30102 просмотра

В Энергоатоме прокомментировали недопуск МАГАТЭ в реакторные залы Запорожской АЭС

Недопуск экспертов МАГАТЭ в реакторные залы Запорожской АЭС может быть попыткой российских оккупантов скрыть истинную ситуацию на станции, указал в заявлении президент Энергоатома Петр Котин, распространенном НАЭК в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам президента Энергоатома Петра Котина, факт недопуска экспертов мониторинговой миссии Агентства в реакторные залы, где расположены активные зоны реакторов и содержится отработанное ядерное топливо, "может быть попыткой российских оккупантов скрыть настоящую ситуацию на ЗАЭС".

Он отмечает, что единственным легитимным оператором крупнейшего в Европе атомного объекта - Запорожской АЭС - является Энергоатом, поэтому только возвращение станции под полный контроль Украины может обеспечить ее ядерную и радиационную безопасность.

"Единственный выход - полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий. Это ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву", - отметил глава НАЭК.

Дополнение

По информации Международного агентства по атомной энергии, специалисты мониторинговой миссии не могут получить доступ ко всем зонам площадки, в частности к реакторным залам блоков №№ 1, 2 и 6 (именно там расположены активные зоны реакторов и содержится отработанное ядерное топливо). Остается ограниченным доступ и к некоторым частям турбинных залов реакторных блоков №№ 3, 4 и 6, а также к крышам реакторов, указали в НАЭК.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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