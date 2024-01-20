Российские оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ

Российские войска снова установили мины по периметру Запорожской атомной электростанции, которые были изъяты в ноябре. Об этом говорится в очередном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает УНН.

Детали

"Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, которые ранее были идентифицированы группой МАГАТЭ и были изъяты в ноябре 2023 года, теперь снова на месте. Это зона ограниченного доступа, недоступная для рабочего персонала станции. Генеральный директор Гросси повторил, что наличие мин не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ", - говорится в заявлении.

В МАГАТЭ отмечают, что на этой неделе ЗАЭС потеряла непосредственный резервный источник питания реакторных установок на несколько часов, что подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности.

Отмечается, что резервное питание было восстановлено через восемь часов после введения в работу двух других силовых электрических трансформаторов. Сейчас выясняются причины аварии. Признаков внешнего повреждения трансформатора не обнаружено.

Напомним

В начале января инспекторам МАГАТЭ российские оккупанты впервые запретили проверить реакторные залы Запорожской атомной электростанции.