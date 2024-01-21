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В Украину вскоре приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - Галущенко

В Украину вскоре приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - Галущенко

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 22:01  •  7390 просмотра

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Украину на фоне обострения проблем на Запорожской АЭС из-за ухудшения состояния оборудования. Несмотря на то, что российские оккупанты разрешили экспертам МАГАТЭ доступ к станции, ситуация приближается к критической точке.

Министр энергетики Украины заявил, что ситуация на ЗАЭС становится все хуже, хотя оккупанты и допустили экспертов МАГАТЭ к установкам станции, но это не меняет общую картину. Об этом Герман Галущенко рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Цитата

Ситуация становится все хуже на самом деле, продолжается процесс деградации оборудования. Россияне сейчас допустили экспертов МАГАТЭ к реакторным установкам с третьей итерации, но это не меняет общую картину. Ситуация движется к какой-то критической точке. В ближайшее время в Украину прибудет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и возможно он посетит Запорожскую атомную станцию лично. К этому сейчас приковано очень существенное внимание мира, потому что присутствие россиян там - это постоянная опасность, которая не только касается войны Украины и России, а вообще всего мира.  

рассказал Галещенко

Оккупанты впервые запретили инспекторам МАГАТЭ проверить реакторные залы ЗАЭС - Минэнерго05 январь 2024, 11:52 • 21091 просмотр

Напомним,

В отчете МАГАТЭ 19 января сообщили, что российские войска снова установили мины по периметру Запорожской атомной электростанции, которые были изъяты в ноябре.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
До України незабаром приїде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі – Галущенко
IAEA Director General Rafael Grossi to visit Ukraine soon - Galushchenko
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В Украину вскоре приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - Галущенко

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Украину на фоне обострения проблем на Запорожской АЭС из-за ухудшения состояния оборудования. Несмотря на то, что российские оккупанты разрешили экспертам МАГАТЭ доступ к станции, ситуация приближается к критической точке.

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