В Украину вскоре приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - Галущенко

Министр энергетики Украины заявил, что ситуация на ЗАЭС становится все хуже, хотя оккупанты и допустили экспертов МАГАТЭ к установкам станции, но это не меняет общую картину. Об этом Герман Галущенко рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

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Ситуация становится все хуже на самом деле, продолжается процесс деградации оборудования. Россияне сейчас допустили экспертов МАГАТЭ к реакторным установкам с третьей итерации, но это не меняет общую картину. Ситуация движется к какой-то критической точке. В ближайшее время в Украину прибудет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и возможно он посетит Запорожскую атомную станцию лично. К этому сейчас приковано очень существенное внимание мира, потому что присутствие россиян там - это постоянная опасность, которая не только касается войны Украины и России, а вообще всего мира. рассказал Галещенко

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Напомним,

В отчете МАГАТЭ 19 января сообщили, что российские войска снова установили мины по периметру Запорожской атомной электростанции, которые были изъяты в ноябре.