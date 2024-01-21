Украина стабильно проходит отопительный сезон, дефицита в энергосистеме нет - Галущенко

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  147587 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  178791 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  160025 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  157712 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  165434 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  166897 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  170481 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  162196 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  159149 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  161981 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

Украина стабильно проходит отопительный сезон, дефицита в энергосистеме нет - Галущенко

По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина успешно прошла первую половину отопительного сезона, имея достаточно ресурсов для его завершения. Несмотря на потенциальные чрезвычайные ситуации, страна может импортировать электроэнергию из-за рубежа, а также полагаться на свои значительные запасы газа, угля и ядерного топлива.

Экономика •   •  6167 просмотра
Украина стабильно проходит отопительный сезон, дефицита в энергосистеме нет - Галущенко

Путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время - Yonhap

Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время, а Северная Корея заявила, что готова его принять. Эта информация была передана по дипломатическим каналам, согласно сообщению Кремля.

Новости Мира •   •  6565 просмотра
Путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время - Yonhap

Под Авдеевкой погибло сколько оккупантов, столько СССР потерял в Афганистане - Цехоцкий

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цегоцкий во время телемарафона заявил, что за четыре месяца под Авдеевкой погибло столько же российских солдат, сколько СССР потерял в Афганистане, предсказав подобный крах для России.

Война •   •  16287 просмотра
Под Авдеевкой погибло сколько оккупантов, столько СССР потерял в Афганистане - Цехоцкий

21 января: Всемирный день снега, День "обними своего щенка"

Сегодня, в третье воскресенье января, отмечается Всемирный день снега. Событие посвящено популяризации зимних видов спорта, и было основано Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году.

УНН Lite •   •  13598 просмотра
21 января: Всемирный день снега, День "обними своего щенка"

В Харькове открыли детский сад в метро

Новый детский сад, рассчитанный на 650 детей, открылся в подземном переходе в Харькове, Украина. По словам городского головы Игоря Терехова, это уникальное учебное пространство, открытое даже в выходные дни, планируется расширять в будущем.

Общество •   •  16467 просмотра
В Харькове открыли детский сад в метро

Иран заявил о запуске в космос спутника "Сорая"

Иран успешно запустил в космос спутник Soraya. Спутник был выведен на орбиту высотой 750 км ракетой Gayem-100, что стало 10-м запуском спутника во времена правления президента Ибрагима Раиси.

Новости Мира •   •  16880 просмотра
Иран заявил о запуске в космос спутника "Сорая"

Израильские силы обнаружили тоннель для удержания заложников в Газе: ХАМАС удерживал 20 заложников

Израильские войска обнаружили туннель в Газе, который использовался ХАМАС для удержания около 20 заложников, сообщил контр-адмирал Даниэль Хагари. Во время находки заложников не было, но улики, найденные в туннеле, свидетельствуют о суровых условиях, в которых они находились.

Новости Мира •   •  15090 просмотра
Израильские силы обнаружили тоннель для удержания заложников в Газе: ХАМАС удерживал 20 заложников

Президенты Польши и Литвы проведут встречу в Вильнюсе и обсудят ситуацию в Украине

Президент Польши Анджей Дуда встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, чтобы обсудить вопросы безопасности Украины, подготовку к саммиту НАТО и возможное вступление Украины в ЕС и НАТО.

Новости Мира •   •  14552 просмотра
Президенты Польши и Литвы проведут встречу в Вильнюсе и обсудят ситуацию в Украине

Украинский бизнес планируют освободить от уплаты налога на выбросы CO2

Украина планирует ввести национальную систему торговли квотами на выбросы CO2 до 2026 года, чтобы освободить местный бизнес от налога на выбросы CO2 при экспорте в ЕС. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов страны планирует подать законопроект об этой системе уже в этом году.

Экономика •   •  16072 просмотра
Украинский бизнес планируют освободить от уплаты налога на выбросы CO2

В российском порту Усть-Луга произошел мощный пожар

Местные жители слышали звуки беспилотников, после чего прогремели взрывы и произошел мощный пожар.

Новости Мира •   •  14593 просмотра
В российском порту Усть-Луга произошел мощный пожар