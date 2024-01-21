Украина стабильно проходит отопительный сезон, дефицита в энергосистеме нет - Галущенко
По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина успешно прошла первую половину отопительного сезона, имея достаточно ресурсов для его завершения. Несмотря на потенциальные чрезвычайные ситуации, страна может импортировать электроэнергию из-за рубежа, а также полагаться на свои значительные запасы газа, угля и ядерного топлива.
Путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время - Yonhap
Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время, а Северная Корея заявила, что готова его принять. Эта информация была передана по дипломатическим каналам, согласно сообщению Кремля.
Под Авдеевкой погибло сколько оккупантов, столько СССР потерял в Афганистане - Цехоцкий
Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цегоцкий во время телемарафона заявил, что за четыре месяца под Авдеевкой погибло столько же российских солдат, сколько СССР потерял в Афганистане, предсказав подобный крах для России.
21 января: Всемирный день снега, День "обними своего щенка"
Сегодня, в третье воскресенье января, отмечается Всемирный день снега. Событие посвящено популяризации зимних видов спорта, и было основано Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году.
В Харькове открыли детский сад в метро
Новый детский сад, рассчитанный на 650 детей, открылся в подземном переходе в Харькове, Украина. По словам городского головы Игоря Терехова, это уникальное учебное пространство, открытое даже в выходные дни, планируется расширять в будущем.
Иран заявил о запуске в космос спутника "Сорая"
Иран успешно запустил в космос спутник Soraya. Спутник был выведен на орбиту высотой 750 км ракетой Gayem-100, что стало 10-м запуском спутника во времена правления президента Ибрагима Раиси.
Израильские силы обнаружили тоннель для удержания заложников в Газе: ХАМАС удерживал 20 заложников
Израильские войска обнаружили туннель в Газе, который использовался ХАМАС для удержания около 20 заложников, сообщил контр-адмирал Даниэль Хагари. Во время находки заложников не было, но улики, найденные в туннеле, свидетельствуют о суровых условиях, в которых они находились.
Президенты Польши и Литвы проведут встречу в Вильнюсе и обсудят ситуацию в Украине
Президент Польши Анджей Дуда встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, чтобы обсудить вопросы безопасности Украины, подготовку к саммиту НАТО и возможное вступление Украины в ЕС и НАТО.
Украинский бизнес планируют освободить от уплаты налога на выбросы CO2
Украина планирует ввести национальную систему торговли квотами на выбросы CO2 до 2026 года, чтобы освободить местный бизнес от налога на выбросы CO2 при экспорте в ЕС. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов страны планирует подать законопроект об этой системе уже в этом году.
В российском порту Усть-Луга произошел мощный пожар
Местные жители слышали звуки беспилотников, после чего прогремели взрывы и произошел мощный пожар.