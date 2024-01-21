Украина стабильно проходит отопительный сезон, дефицита в энергосистеме нет - Галущенко

Украина стабильно прошла первую половину отопительного сезона и имеет достаточно ресурсов для его успешного завершения. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Детали

Мы полностью держим систему. Имеем все ресурсы для этого - как газа, угля и запасов ядерного топлива, так и по подготовке генерации и объектов передачи. Поэтому мы стабильно проходим ОЗП отметил министр.

Министр подчеркнул, что дефицита мощности в энергосистеме нет, а на случай чрезвычайных ситуаций существует возможность для импорта электроэнергии из-за рубежа, в частности для обеспечения потребностей промышленности. В то же время Галущенко пояснил, что покрытие потребностей потребления внутренними резервами не является дефицитом.

Дефицит - это когда внутренних мощностей недостаточно для производства электроэнергии, которая потребляется в конкретный час. Соответственно, если мы говорим, что нам нужно задействовать больше гидрогенерации, то называть ситуацию дефицитом - абсолютно некорректно, потому что гидрогенерация - это внутренняя генерация, которая производит электроэнергию внутри страны рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что обеспечить стабильную работу системы помогает, в частности, ремонтная кампания прошлого года, которая стала самой масштабной за всю историю Украины.

Благодаря этому мы добавили 2,2 ГВт в систему - это то, что было повреждено. И результат этой кампании - как раз то, что никаких отключений не происходит сказал Галущенко.

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