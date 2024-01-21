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Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС

Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 16:42  •  14392 просмотра

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По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина планирует строительство крупных атомных энергоблоков в сотрудничестве с США, начиная с 2024 года.

Украина планирует в 2024 году начать строительство крупных блоков для атомных электростанций в сотрудничестве с США. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, которого цитирует Минэнерго, передает УНН.

Планы большие, и я уверен, что мы большинство из них реализуем. Это и сотрудничество с Соединенными Штатами в проектах развития атомной энергетики. Я думаю, что мы как можно быстрее примем соответствующее законодательство и начнем строительство крупных блоков. Во-вторых, это развитие сотрудничества в урановой сфере  - с Великобританией, Канадой и США - для того, чтобы вытеснить россиян с мировых рынков

- рассказал Галущенко.

Глава Минэнерго напомнил, что в 2023 году был реализован ряд мероприятий в этих направлениях, в частности американской Westinghouse в сотрудничестве со специалистами украинского НАЭК "Энергоатом" был разработан новый вид ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440, что разрушило российскую монополию на этом рынке и открыло двери для введения санкций против российской атомной отрасли.

Среди приоритетных направлений деятельности в текущем году - также децентрализация и наращивание мощностей распределенной генерации электроэнергии, в частности за счет установки газовых турбин.

"Также продолжение ремонтной кампании и замещение высоковольтных трансформаторов на подстанциях, системы защиты", - рассказал министр.

Дополнение

В Украине планируют строительство линии электропередач с Днестровской ГАЭС до подстанции "Винницкая".

Галущенко сообщал, что Украина стабильно прошла первую половину отопительного сезона и имеет достаточно ресурсов для его успешного завершения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Галущенко повідомив, коли Україна планує почати будівництво великих блоків для АЕС
Halushchenko announces when Ukraine plans to start construction of large NPP units
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