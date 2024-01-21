Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС
Киев • УНН
По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина планирует строительство крупных атомных энергоблоков в сотрудничестве с США, начиная с 2024 года.
Украина планирует в 2024 году начать строительство крупных блоков для атомных электростанций в сотрудничестве с США. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, которого цитирует Минэнерго, передает УНН.
Планы большие, и я уверен, что мы большинство из них реализуем. Это и сотрудничество с Соединенными Штатами в проектах развития атомной энергетики. Я думаю, что мы как можно быстрее примем соответствующее законодательство и начнем строительство крупных блоков. Во-вторых, это развитие сотрудничества в урановой сфере - с Великобританией, Канадой и США - для того, чтобы вытеснить россиян с мировых рынков
Глава Минэнерго напомнил, что в 2023 году был реализован ряд мероприятий в этих направлениях, в частности американской Westinghouse в сотрудничестве со специалистами украинского НАЭК "Энергоатом" был разработан новый вид ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440, что разрушило российскую монополию на этом рынке и открыло двери для введения санкций против российской атомной отрасли.
Среди приоритетных направлений деятельности в текущем году - также децентрализация и наращивание мощностей распределенной генерации электроэнергии, в частности за счет установки газовых турбин.
"Также продолжение ремонтной кампании и замещение высоковольтных трансформаторов на подстанциях, системы защиты", - рассказал министр.
Дополнение
В Украине планируют строительство линии электропередач с Днестровской ГАЭС до подстанции "Винницкая".
Галущенко сообщал, что Украина стабильно прошла первую половину отопительного сезона и имеет достаточно ресурсов для его успешного завершения.
Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС
По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина планирует строительство крупных атомных энергоблоков в сотрудничестве с США, начиная с 2024 года.
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