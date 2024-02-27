З березня Україна зможе експортувати до ЄС ще більше електроенергії
Київ • УНН
З 1 березня Україна збільшить експорт електроенергії до Європи на 150 МВт, починаючи з наступного тижня.
З наступного тижня Україна збільшить можливості експорту електроенергії до Європи. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй Facebook-сторінці, пише УНН.
Деталі
+ 150 МВт пропускної спроможності для експорту електроенергії з України до Європи! З 1 березня можливості експорту для нас зростуть до 550 МВт на годину. Рішення ENTSO-E не забарилося. Дякую партнерам за цю оперативність та постійний ефективний діалог
За його словами, розширення експорту - це можливість залучення додаткових коштів для відновлення енергосектору України. Окрім того, це посилення енергетичної стійкості та стабільності усієї Європи.
Довідково
ENTSO-E – європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, є асоціацією співпраці європейських операторів системи передачі. 39 членів, що представляють 35 країн, несуть відповідальність за безпечну та скоординовану роботу європейської електроенергетичної системи, найбільшої взаємопов’язаної електричної мережі у світі.
Нагадаємо
Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив поглиблення співпраці в енергетичному секторі з колегами з Великобританії, Франції та Литви на міністерській зустрічі в Парижі з нагоди 50-річчя Міжнародного енергетичного агентства.
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