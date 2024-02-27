С марта Украина сможет экспортировать в ЕС еще больше электроэнергии
Киев • УНН
С 1 марта Украина увеличит экспорт электроэнергии в Европу на 150 МВт, начиная со следующей недели.
Со следующей недели Украина увеличит возможности экспорта электроэнергии в Европу. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей Facebook-странице, пишет УНН.
Детали
+ 150 МВт пропускной способности для экспорта электроэнергии из Украины в Европу! С 1 марта возможности экспорта для нас вырастут до 550 МВт в час. Решение ENTSO-E не заставило себя ждать. Спасибо партнерам за эту оперативность и постоянный эффективный диалог
По его словам, расширение экспорта - это возможность привлечения дополнительных средств для восстановления энергосектора Украины. Кроме того, это усиление энергетической устойчивости и стабильности всей Европы.
Справочно
ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, является ассоциацией сотрудничества европейских операторов системы передачи. 39 членов, представляющих 35 стран, несут ответственность за безопасную и скоординированную работу европейской электроэнергетической системы, крупнейшей взаимосвязанной электрической сети в мире.
Напомним
Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил углубление сотрудничества в энергетическом секторе с коллегами из Великобритании, Франции и Литвы на министерской встрече в Париже по случаю 50-летия Международного энергетического агентства.
Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС21 января 2024, 16:42 • 29166 просмотров
С марта Украина сможет экспортировать в ЕС еще больше электроэнергии
С 1 марта Украина увеличит экспорт электроэнергии в Европу на 150 МВт, начиная со следующей недели.
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