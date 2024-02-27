С марта Украина сможет экспортировать в ЕС еще больше электроэнергии

Со следующей недели Украина увеличит возможности экспорта электроэнергии в Европу. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей Facebook-странице, пишет УНН.

Детали

+ 150 МВт пропускной способности для экспорта электроэнергии из Украины в Европу! С 1 марта возможности экспорта для нас вырастут до 550 МВт в час. Решение ENTSO-E не заставило себя ждать. Спасибо партнерам за эту оперативность и постоянный эффективный диалог - заявил Галущенко.

По его словам, расширение экспорта - это возможность привлечения дополнительных средств для восстановления энергосектора Украины. Кроме того, это усиление энергетической устойчивости и стабильности всей Европы.

Справочно

ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, является ассоциацией сотрудничества европейских операторов системы передачи. 39 членов, представляющих 35 стран, несут ответственность за безопасную и скоординированную работу европейской электроэнергетической системы, крупнейшей взаимосвязанной электрической сети в мире.

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил углубление сотрудничества в энергетическом секторе с коллегами из Великобритании, Франции и Литвы на министерской встрече в Париже по случаю 50-летия Международного энергетического агентства.

Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС