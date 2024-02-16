Обговорили розвиток співпраці у сфері енергетики: Галущенко зустрівся з міністрами Британії, Франції та Литви
Київ • УНН
Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив поглиблення співпраці в енергетичному секторі з колегами з Великобританії, Франції та Литви на міністерській зустрічі в Парижі з нагоди 50-річчя Міжнародного енергетичного агентства.
Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив питання поглиблення співпраці в енергетичній галузі з очільниками профільних міністерств Великої Британії, Франції та Литви. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, пише УНН.
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У відомстві пояснили, що зустрічі відбулись у рамках міністерського засідання, організованого з нагоди 50-річчя Міжнародного енергетичного агентства у Парижі.
Зокрема, на зустрічі з державним секретарем з енергетичної безпеки та Net Zero Великої Британії Клер Коутіньо ключовими темами розмови були ядерна і радіаційна безпека на ЗАЕС, а також співпраця з британськими партнерами в атомній та урановій галузях.
Окрему увагу сторони приділили питанням майбутнього транзиту російського газу до європейських країн, а також реалізації потенціалу співробітництва України і Великої Британії у розвитку офшорної вітрогенерації
Окрім того, Галущенко подякував Уряду Великої Британії за внесок до Фонду підтримки енергетики України, загальна сума якого склала понад 27 млн євро.
Значна частина внеску призначена для посилення фізичного захисту об'єктів критичної енергетичної інфраструктури України через закупівлю габіонів військового класу та інших супутніх матеріалів.
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Зазначається, що на зустрічі з міністром промисловості та енергетики Франції Роланом Лескюром сторони обговорили російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру і допомогу партнерів у відновленні.
Також ішлося про співпрацю в атомній галузі, спільні проєкти у відновлюваній енергетиці, розвиток розподільних і "розумних" мереж, а також співробітництво у газовій та водневій галузях.
Галущенко відзначив важливість для України підтримки, яка надається Францією для енергетичного сектору. З березня 2022 року Україна отримала від французьких партнерів 32 вантажі з енергетичним обладнанням загальною вагою 243 тонни, серед якого понад 140 електрогенераторів, освітлювальні прилади, автоматичні вимикачі, конвектори та інше необхідне устаткування.
Під час зустрічі з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом обговорювалося відновлення діяльності Робочої групи з поглибленого стратегічного співробітництва в енергетиці, а саме - проведення її 3-го засідання у Вільнюсі для обговорення ефективної допомоги з боку Литовської Республіки вітчизняному енергосектору.
Під час зустрічі з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом обговорювалося відновлення діяльності Робочої групи з поглибленого стратегічного співробітництва в енергетиці, а саме - проведення її 3-го засідання у Вільнюсі для обговорення ефективної допомоги з боку Литовської Республіки вітчизняному енергосектору
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