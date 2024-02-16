Обсудили развитие сотрудничества в сфере энергетики: Галущенко встретился с министрами Великобритании, Франции и Литвы

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил вопросы углубления сотрудничества в энергетической отрасли с руководителями профильных министерств Великобритании, Франции и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что встречи состоялись в рамках министерского заседания, организованного по случаю 50-летия Международного энергетического агентства в Париже.

В частности, на встрече с государственным секретарем по энергетической безопасности и Net Zero Великобритании Клэр Коутиньо ключевыми темами разговора были ядерная и радиационная безопасность на ЗАЭС, а также сотрудничество с британскими партнерами в атомной и урановой отраслях.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам будущего транзита российского газа в европейские страны, а также реализации потенциала сотрудничества Украины и Великобритании в развитии оффшорной ветрогенерации - резюмировали в Минэнерго.

Кроме того, Галущенко поблагодарил Правительство Великобритании за вклад в Фонд поддержки энергетики Украины, общая сумма которого составила более 27 млн евро.

Значительная часть взноса предназначена для усиления физической защиты объектов критической энергетической инфраструктуры Украины через закупку габионов военного класса и других сопутствующих материалов.

Галущенко обсудил с заместителем Блинкена сотрудничество Украины и США в атомной отрасли

Отмечается, что на встрече с министром промышленности и энергетики Франции Роланом Лескюром стороны обсудили российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и помощь партнеров в восстановлении.

Также речь шла о сотрудничестве в атомной отрасли, совместных проектах в возобновляемой энергетике, развитии распределительных и "умных" сетей, а также сотрудничестве в газовой и водородной отраслях.

Галущенко отметил важность для Украины поддержки, которая предоставляется Францией для энергетического сектора. С марта 2022 года Украина получила от французских партнеров 32 груза с энергетическим оборудованием общим весом 243 тонны, среди которого более 140 электрогенераторов, осветительные приборы, автоматические выключатели, конвекторы и другое необходимое оборудование. - говорится в заметке.

Во время встречи с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом обсуждалось возобновление деятельности Рабочей группы по углубленному стратегическому сотрудничеству в энергетике, а именно - проведение ее 3-го заседания в Вильнюсе для обсуждения эффективной помощи со стороны Литовской Республики отечественному энергосектору.

Во время встречи с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом обсуждалось возобновление деятельности Рабочей группы по углубленному стратегическому сотрудничеству в энергетике, а именно - проведение ее 3-го заседания в Вильнюсе для обсуждения эффективной помощи со стороны Литовской Республики отечественному энергосектору - подытожили в Министерстве энергетики Украины.

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что углубление сотрудничества с американскими партнерами в ядерной отрасли может помочь устранить посию с мировых ядерных рынков.

Обсудили вопросы интеграции энергетических рынков Украины к рынкам ЕС: Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики