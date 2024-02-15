Галущенко обсудил с заместителем Блинкена сотрудничество Украины и США в атомной отрасли
Соединенные Штаты продолжат поддерживать энергетический сектор Украины и будут способствовать диверсификации поставок ядерного топлива, заявил Джеффри Пайетт.
В МОН рассказали, когда закончится учебный год для школьников и сколько продлятся летние каникулы
Министерство образования и науки объявило, что 2023/2024 учебный год в Украине продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года, то есть летние каникулы снова закончатся в конце июня.
Аляскапокс: что известно о недавно обнаруженном вирусе после первого летального случая
Сообщается о первом известном летальном случае от недавно открытого вируса Alaskapox, когда пожилой мужчина с подавленной иммунной системой умер от вируса, который распространяется через контакт с инфицированными животными.
В оккупированном Мариуполе 12 многоэтажек остались без отопления, в ряде домов нет света
В оккупированном Мариуполе 12 многоэтажек на проспекте Строителей остались без отопления из-за очередного прорыва коммуникаций.
россияне ударили БПЛА по поселку на Харьковщине: двое пострадавших
Двое гражданских получили ранения во время обстрела армией рф села Двуречная в Харьковской области с помощью беспилотника.
Новые члены Координационной платформы доноров выделят более 5,5 млрд долларов на восстановление Украины
Новые члены Координационной платформы доноров выделят более $5,5 млрд на восстановление Украины, чтобы помочь избежать финансовой нестабильности в 2024 году.
В боях за Авдеевку погиб доброволец из Чехии
Чешский доброволец, который воевал за Украину, погиб в боях за Авдеевку во время минометного обстрела.
россияне привезли на оккупированную Донетчину студентов из zкутии - Центр нацсопротивления
Оккупационные власти Донецкой области организовали пропагандистский концерт с участием студентов из Якутии, чтобы усилить российские нарративы о "едином народе" и "освободительной войне" в оккупированной Украине.
Европа сталкивается с падением рождаемости - Reuters
Несмотря на семейную политику, коэффициент рождаемости в Европе остается на уровне около 1,5 рождений на одну женщину, что гораздо ниже 2,1, необходимых для поддержания численности населения.
В Харькове будут судить мать, которая оставила 2,5 летнюю дочь одну дома на три дня
В Харькове мать предстанет перед судом за то, что оставила свою 2,5-летнюю дочь одну на три дня без еды и воды.