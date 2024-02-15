Галущенко обсудил с заместителем Блинкена сотрудничество Украины и США в атомной отрасли

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с заместителем Государственного секретаря США, координатором группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины Джеффри Пайеттом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетик Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что стороны встретились в рамках министерской встречи высокого уровня, организованной к 50-летию Международного энергетического агентства в Париже.

Герман Галущенко поблагодарил США за поддержку Украины в борьбе с российским агрессором. В частности за помощь, оказанную через USAID в осуществлении закупок для нужд энергосектора за средства доноров Фонда поддержки энергетики Украины. А также за вклад США в Фонд в размере 25 миллионов долларов.

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Министр также отметил важное значение двустороннего сотрудничества между странами в атомной отрасли для укрепления энергетической безопасности и независимости Украины.

Джеффри Пайетт акцентировал на значительном прогрессе Украины в атомной отрасли. Речь идет об изготовлении ядерного топлива нового типа для реакторов ВВЭР 440 совместно специалистами "Энергоатома" и Westinghouse, а также успешное функционирование Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Также заместитель Государственного секретаря США подчеркнул, что США будут и в дальнейшем способствовать диверсификации поставок ядерного топлива для Украины.

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Дополнение

Еще одной важной темой встречи стали реформы в украинской энергетике. Министр подчеркнул, что Украина продолжает курс на интеграцию своих энергетических рынков с европейскими, также продолжается корпоративная реформа.

Отдельно были отмечены успешная сертификация украинских газохранилищ по европейским правилам, принятие закона о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках, направленного на имплементацию регламента REMIT, а также продолжение имплементации законодательства ЕС в сфере энергетики.

Во время встречи отмечалась важность реализации инфраструктурных проектов в энергетике.

Герман Галущенко отметил, что одним из приоритетных является развитие интерконнекторов, в частности инфраструктурных проектов развития трансграничных воздушных линий, критически важных для Украины и ЕС. В этом контексте стороны обсудили потребность в увеличении объемов пропускных способностей для экспорта украинской электроэнергии в европейские страны - резюмировали в Минэнерго.



Также обсуждалось будущее транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Глава Минэнерго отметил, что в прошлом году при поддержке USAID был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы, который доказал, что она может работать при отсутствии транзита.

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Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что углубление сотрудничества с американскими партнерами в ядерной отрасли может помочь устранить посию с мировых ядерных рынков.