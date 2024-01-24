Сотрудничество с Holtec поможет Украине экспортировать ядерные технологии - Президент "Энергоатома"

НАЭК "Энергоатом" разрабатывает планы по созданию в Украине хаба ядерных технологий. Об этом сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что в Украине будет построен завод по производству основного оборудования для малых модульных реакторов по технологии Holtec SMR.

Вместе с компанией Holtec мы договорились построить в Украине завод по производству оборудования для малых модульных реакторов, включая корпус реактора. Завод должен обеспечить не только строительство около 3000 МВт мощностей ММР в Украине, но и стать хабом для экспорта этой технологии в другие страны - сказал Котин.

Уточняется, что это производство будет иметь колоссальное значение для послевоенного восстановления Украины и значительно усилит конкурентоспособность украинской атомной промышленности.

Напомним,

После начала полномасштабного вторжения россии Украина полностью отказалась от поставок из российских запчастей к атомным реакторам и активно развивает технологии малых модульных реакторов.

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