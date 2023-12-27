"Энергоатом" купил оборудование для строительства нового энергоблока Хмельницкой АЭС на более 400 миллионов долларов
НАЭК "Энергоатом" подписал соглашение с компанией Westinghouse на сумму $437,5 млн по новому энергоблоку Хмельницкой АЭС, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и развитию атомной энергетики.
В результате российских атак в Донецкой области погибли пять человек за сутки, еще трое ранены
российские войска убили пятерых и ранили троих в Донецке, нанеся 14 ударов с беспилотников и артиллерии и разрушив 21 гражданский объект, в том числе жилые дома и объекты инфраструктуры.
Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на приграничье Черниговщины
Российские войска атаковали инфраструктуру на Черниговщине, что привело к отключению электроэнергии в девяти населенных пунктах; о пострадавших не сообщается.
Непрерывность правосудия: вступил в силу закон, определяющий порядок зачислений и переводов работников судоустройства Украины
Закон, упрощающий процедуру отбора и перевода судей в Верховный Суд Украины, вступил в силу 27 декабря 2023 года.
На фронте важны как пехотинцы, так и повара или слесари. Всегда есть нехватка ресурса - Тарнавский
Украинский командир Тарнавский сообщает о постоянной нехватке как личного состава, так и техники, подчеркивая острую потребность в подкреплении и ресурсах для победы в войне.
Индекс эспрессо в Украине за последние годы вырос вдвое: где дороже всего
Стоимость эспрессо в Украине выросла с 15 грн в 2017 году до 30 грн в 2023 году, со значительным скачком во время полномасштабного вторжения.
ЕС готовит "план Б" на 20 млрд евро для помощи Украине в обход Венгрии - FT
ЕС может предоставить Украине пакет помощи в размере 20 миллиардов евро в обход вето Венгрии, используя модель финансирования за счет долга.
Обстреливали Гостомель: в Германии идентифицировали военных рф
Немецкая прокуратура идентифицировала российских солдат, которые обстреляли Гостомель в 2022 году, сообщил министр юстиции. Если подозреваемые будут задержаны, их ждет суд.
"Рейсы прибывают по графику": в "Укрзализныце" показали, как восстанавливают обстрелянный россиянами вокзал в Херсоне
Несмотря на российский обстрел железнодорожного вокзала Херсона, "Укрзализныця" заявляет, что поезда прибывают по расписанию, а восстановление начинается при поддержке волонтеров и военных.
Расширяем дипломатическое присутствие в Африке: в Гане начало работу посольство Украины
Украина открыла посольство в Гане для укрепления связей и противодействия российскому влиянию, и планирует открыть больше африканских посольств.