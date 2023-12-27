"Энергоатом" купил оборудование для строительства нового энергоблока Хмельницкой АЭС на более 400 миллионов долларов

Государственная компания "Энергоатом" заключила соглашение с Westinghouse о приобретении оборудования для нового энергоблока Хмельницкой АЭС на 437,5 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании передает УНН.

Детали

26 декабря 2023 года ГП "НАЭК "Энергоатом" сообщил в электронной системе Prozorro о заключении договора с Westinghouse Electric Company LLC по закупке оборудования для внедрения ядерной установки АР1000. Стоимость договора составляет 437,5 млн долларов США - резюмировали в компании.

Отмечается, что 17 декабря Энергоатом и Westinghouse, подписали соглашение о закупке реакторной установки для первого в Европе атомного энергоблока по технологии AP1000.

Котин рассказал, когда на Хмельницкой АЭС заработает реакторная установка Westinghouse

Это важно для усиления энергетической безопасности Украины и обновления нашей атомной энергетики, которая была, есть и будет ключевой генерацией в Украине - подчеркнул министр энергетики Украины.

Дополнение

Вместе с тем президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин пояснил, что получение этого оборудования имеет важное значение для украинской энергосистемы, поскольку фактическая мощность блоков АР1000 составляет 1100 МВт, тогда как сейчас самые мощные в Украине атомные блоки - 1000 МВт.

В компании отмечают, что Украина совместно с американскими партнерами продолжает движение к полному разрушению монополии России на рынке атомных технологий

Напомним,

"Энергоатом" транспортирует отработанное ядерное топливо с украинских АЭС в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), что позволяет Украине ежегодно экономить около 200 миллионов долларов США и обеспечивает самодостаточность в сфере обращения с ядерным топливом.