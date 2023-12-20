Котин рассказал, когда на Хмельницкой АЭС заработает реакторная установка Westinghouse

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Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
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Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
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Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
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Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  140816 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  147725 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  146567 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

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Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  140374 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

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Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  152825 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

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Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  147631 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

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Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  140978 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

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Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133497 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

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18 декабря  •  123666 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

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Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115209 просмотра

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Котин рассказал, когда на Хмельницкой АЭС заработает реакторная установка Westinghouse

Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первый энергоблок на базе технологии AR1000 на Хмельницкой АЭС до 2028-2029 годов. Он добавит около 1200 МВт в энергосистему и усилит энергетическую независимость.

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Reuters: со следующего года Китай ожидает замедление добычи нефти в Китае

Ожидается, что в следующем году добыча нефти в Китае замедлится, что потенциально увеличит его зависимость от импорта. Добыча сталкивается с проблемами, связанными со зрелыми нефтяными месторождениями и сложностью разработки новых запасов.

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Reuters: со следующего года Китай ожидает замедление добычи нефти в Китае

Во Львове врачи спасли женщину с 10-сантиметровой опухолью надпочечников

Львовские врачи успешно провели двухчасовую операцию по удалению опасной для жизни 10-сантиметровой опухоли надпочечников у 40-летней женщины, которую на четвертый день после операции отпустили домой.

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Во Львове врачи спасли женщину с 10-сантиметровой опухолью надпочечников

Чиновникам после обысков в Ужгородском горсовете сообщили о подозрении в схеме с ремонтами на 700 тыс. грн

Чиновника Ужгородского городского совета, директора коммунального предприятия и подрядчика подозревают в растрате 700 000 гривен бюджетных средств во время ремонта здания коммунального предприятия. Полиция провела обыски в помещениях городского совета и по месту жительства подозреваемых.

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Чиновникам после обысков в Ужгородском горсовете сообщили о подозрении в схеме с ремонтами на 700 тыс. грн

Украина планирует произвести в 2024 году тысячи ударных дронов различной дальности - Камышин

Украина планирует произвести более 10 000 ударных беспилотников среднего и 1000 ударных беспилотников дальнего радиуса действия в 2024 году в дополнение к одному миллиону беспилотников FPV, объявленного президентом Зеленским.

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Украина планирует произвести в 2024 году тысячи ударных дронов различной дальности - Камышин

Контрабанда электронных сигарет: и.о. руководителя Черновицкой таможни уволен

Исполняющий обязанности начальника Черновицкой таможни был уволен за вероятное содействие контрабанде электронных сигарет на сумму свыше 40 миллионов гривен. К дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц, а также возбуждены уголовные дела.

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Контрабанда электронных сигарет: и.о. руководителя Черновицкой таможни уволен

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Михаил Подоляк, советник Офиса Президента, раскритиковал недавние заявления Алексея Арестовича.

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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рада поддержала в первом чтении законопроект, который приближает законодательство Украины к стандартам ЕС

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который стандартизирует украинское законодательство к европейским нормам, внося изменения в различные законы и стандартизируя процедуры.

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Рада поддержала в первом чтении законопроект, который приближает законодательство Украины к стандартам ЕС

Volkswagen, Porsche и Audi перейдут на стандарт зарядки Tesla

С 2025 года Volkswagen Group перейдет на стандарт зарядки NACS, которые внедрила Tesla. Volkswagen стал одним из последних производителей автомобилей, которые перешли на новый стандарт зарядки.

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Volkswagen, Porsche и Audi перейдут на стандарт зарядки Tesla

ГБР разоблачила руководителя ТЦК в Запорожье, который незаконно освобождал мужчин от мобилизации

В Запорожье ГБР разоблачило схему, по которой руководитель ТЦК и его сообщники позволили более 300 мужчинам уклониться от мобилизации с помощью поддельных медицинских документов, взимая за это 2-3 тысячи долларов с каждого.

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ГБР разоблачила руководителя ТЦК в Запорожье, который незаконно освобождал мужчин от мобилизации