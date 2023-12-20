Котин рассказал, когда на Хмельницкой АЭС заработает реакторная установка Westinghouse

Первый в Украине энергоблок по технологии АР1000 должен начать работу на Хмельницкой АЭС в 2028-2029 году. Об этом сообщил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин в эфире телемарафона, передает УНН.

Большое событие произошло у нас в это воскресенье. Подписан договор на поставку реакторного острова для одного из энергоблоков на площадку Хмельницкой АЭС. Такой энергоблок строится примерно пять лет. Таким образом, где-то в 2028-2029 годах, если все будет хорошо, он будет подключен к энергосетям Украины - сказал Петр Котин.

Детали

По словам Котина, новый энергоблок, который должна построить компания Westinghouse, добавит для энергосистемы почти 1200 МВт. Это будет самый большой энергоблок в украинской энергосистеме, который усилит украинскую энергонезависимость Украины.

В реакторы украинских АЭС впервые загрузили топливо, произведенное Westinghouse совместно с отечественными специалистами – министр

Также президент Энергоатома отметил, что технология AP1000 пока самая безопасная в мире.

Напомним,

Энергоатом и Westinghouse в воскресенье, 17 декабря, подписали соглашение о закупке реакторной установки для первого в Европе атомного энергоблока по технологии AP1000.

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