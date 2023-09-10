В реакторы украинских АЭС впервые загрузили топливо, произведенное Westinghouse совместно с отечественными специалистами – министр

Ранее топливо для реакторов типа ВВЭР 440 производилось только в российской федерации.

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«Сегодня исторический день, историческое событие, потому что мы впервые загрузили топливо для 440-х реакторов, которое было произведено Westinghouse совместно с украинскими специалистами Энергоатома», - заявил министр.

Он отметил, что это ставит точку в монополии рф на этот вид топлива, которое российская компания «ТВЭЛ» поставляла во многие страны. Сейчас, как пояснил министр, ведутся работы в направлении замены российского топлива на АЭС и других стран.

«Сегодня с этим покончим. Уже подписаны определенные документы с целым рядом стран, таких как Финляндия, Чехия, Словакия. Дальше мы будем работать для того, чтобы вообще заменить Россию в этом сегменте», - сказал Галущенко.

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Ожидается, что все украинские АЭС перейдут на топливо производства Westinghouse до 2024 года.