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В реакторы украинских АЭС впервые загрузили топливо, произведенное Westinghouse совместно с отечественными специалистами – министр

В реакторы украинских АЭС впервые загрузили топливо, произведенное Westinghouse совместно с отечественными специалистами – министр

Киев • УНН

 • 672535 просмотра

КИЕВ. 10  сентября. УНН. В реакторы украинских атомных электростанций впервые загрузили топливо, произведенное компанией Westinghouse совместно с Энергоатомом. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает УНН.

Ранее топливо для реакторов типа ВВЭР 440 производилось только в российской федерации.

Цитата

«Сегодня исторический день, историческое событие, потому что мы впервые загрузили топливо для 440-х реакторов, которое было произведено Westinghouse совместно с украинскими специалистами Энергоатома», - заявил министр.

Он отметил, что это ставит точку в монополии рф на этот вид топлива, которое российская компания «ТВЭЛ» поставляла во многие страны. Сейчас, как пояснил министр, ведутся работы в направлении замены российского топлива на АЭС и других стран.

«Сегодня с этим покончим. Уже подписаны определенные документы с целым рядом стран, таких как Финляндия, Чехия, Словакия. Дальше мы будем работать для того, чтобы вообще заменить Россию в этом сегменте», - сказал Галущенко.

Добавим

Ожидается, что все украинские АЭС перейдут на топливо производства Westinghouse до 2024 года.

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