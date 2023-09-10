До реакторів українських АЕС вперше завантажили паливо, виготовлене Westinghouse спільно з вітчизняними фахівцями – міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. До реакторів українських атомних електростанцій вперше завантажили паливо, вироблене компанією Westinghouse спільно з Енергоатомом. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.
Раніше пальне для реакторів типу ВВЕР 440 виготовлялося лише в російській федерації.
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«Сьогодні історичний день, історична подія, тому що ми вперше завантажили паливо для 440-х реакторів, яке було вироблено Westinghouse спільно з українськими фахівцями Енергоатома», - заявив міністр.
Він наголосив, що це ставить крапку у монополії рф на цей вид палива, яке російська компанія «ТВЕЛ» постачала до багатьох країн. Наразі, як пояснив міністр, ведуться роботи у напрямку заміни російського палива на АЕС і інших країн.
«Сьогодні з цим покінчуємо. Вже підписані певні документи з цілою низкою країн, таких як Фінляндія, Чехія, Словаччина. Далі ми будемо працювати для того, щоб взагалі замінити Росію в цьому сегменті», - сказав Галущенко.
Додамо
Очікується, що всі українські АЕС перейдуть на пальне виробництва Westinghouse до 2024 року.