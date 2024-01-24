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Співпраця з Holtec допоможе Україні експортувати ядерні технології – Президент "Енергоатому"

Співпраця з Holtec допоможе Україні експортувати ядерні технології – Президент "Енергоатому"

Київ • УНН

 • 32322 перегляди

НАЕК "Енергоатом" створює в Україні хаб ядерних технологій, який вироблятиме обладнання для малих модульних реакторів і зможе експортувати ці технології на міжнародний ринок. Цей крок сприятиме післявоєнній відбудові України та підвищенню конкурентоспроможності української ядерної галузі.

НАЕК "Енергоатом" розробляє плани по створенню в Україні хабу ядерних технологій. Про це повідомив президент "Енергоатому" Петро Котін, передає УНН.

Деталі

Він нагадав, що в Україні буде побудований завод з виробництва основного обладнання для малих модульних реакторів за технологією Holtec SMR.

Разом з компанією Holtec ми домовились збудувати в Україні завод з виробництва обладнання для малих модульних реакторів, включно з корпусом реактора. Завод має забезпечити не тільки будівництво близько 3000 МВт потужностей ММР в Україні, але й стати хабом для експорту цієї технології до інших країн

- сказав Котін.

Уточнюється, що це виробництво матиме колосальне значення для повоєнної відбудови України і значно посилить конкурентоспроможність української атомної промисловості.

Нагадаємо

Після початку повномасштабного вторгнення росії Україна повністю відмовилася від постачання з російських запчастин до атомних реакторів і активно розвиває технології малих модульних реакторів.

"Енергоатом" купив обладнання для будівництва нового енергоблока Хмельницької АЕС на понад 400 мільйонів доларів27.12.23, 13:25 • 33066 переглядiв

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