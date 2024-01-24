Співпраця з Holtec допоможе Україні експортувати ядерні технології – Президент "Енергоатому"
Київ • УНН
НАЕК "Енергоатом" створює в Україні хаб ядерних технологій, який вироблятиме обладнання для малих модульних реакторів і зможе експортувати ці технології на міжнародний ринок. Цей крок сприятиме післявоєнній відбудові України та підвищенню конкурентоспроможності української ядерної галузі.
НАЕК "Енергоатом" розробляє плани по створенню в Україні хабу ядерних технологій. Про це повідомив президент "Енергоатому" Петро Котін, передає УНН.
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Він нагадав, що в Україні буде побудований завод з виробництва основного обладнання для малих модульних реакторів за технологією Holtec SMR.
Разом з компанією Holtec ми домовились збудувати в Україні завод з виробництва обладнання для малих модульних реакторів, включно з корпусом реактора. Завод має забезпечити не тільки будівництво близько 3000 МВт потужностей ММР в Україні, але й стати хабом для експорту цієї технології до інших країн
Уточнюється, що це виробництво матиме колосальне значення для повоєнної відбудови України і значно посилить конкурентоспроможність української атомної промисловості.
Нагадаємо
Після початку повномасштабного вторгнення росії Україна повністю відмовилася від постачання з російських запчастин до атомних реакторів і активно розвиває технології малих модульних реакторів.
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