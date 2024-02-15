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Галущенко обговорив із заступником Блінкена співпрацю України та США в атомній галузі

Галущенко обговорив із заступником Блінкена співпрацю України та США в атомній галузі

Київ • УНН

 • 27092 перегляди

Сполучені Штати продовжать підтримувати енергетичний сектор України та сприятимуть диверсифікації поставок ядерного палива, заявив Джеффрі Пайєтт.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із заступником Державного секретаря США, координатором групи G7+ з надання допомоги енергосектору України Джеффрі Пайєттом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетик України, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що сторони зустрілися у межах міністерської зустрічі високого рівня, організованої до 50-річчя Міжнародного енергетичного агентства у Парижі.

Герман Галущенко подякував США за підтримку України у боротьбі з російським агресором. Зокрема за допомогу, надану через USAID у здійсненні закупівель для потреб енергосектору за кошти донорів Фонду підтримки енергетики України. А також за внесок США до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів.

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Міністр також відзначив важливе значення двосторонньої співпраці між країнами в атомній галузі задля зміцнення енергетичної безпеки та незалежності України. 

Джеффрі Пайєтт акцентував на значному прогресі України в атомній галузі. Йдеться про виготовлення ядерного палива нового типу для реакторів ВВЕР 440 спільно фахівцями "Енергоатома" і Westinghouse, а також успішне функціонування Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Також заступник Державного секретаря США підкреслив, що США будуть і надалі сприяти диверсифікації постачання ядерного палива для України. 

США підтримували і далі будуть підтримувати українську енергетику

- наголосив Джеффрі Пайєтт

Доповнення 

Ще однією важливою темою зустрічі стали реформи в українській енергетиці. Міністр наголосив, що Україна продовжує курс на інтеграцію своїх енергетичних ринків з європейськими, також триває корпоративна реформа.

Окремо було відзначено успішну сертифікацію українських газосховищ за європейськими правилами, ухвалення закону щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, спрямованого на імплементацію регламенту REMIT, а також продовження імплементації законодавства ЄС у сфері енергетики.

Під час зустрічі наголошувалося на важливості реалізації інфраструктурних проєктів в енергетиці.

Герман Галущенко зауважив, що одним з пріоритетних є розвиток інтерконекторів, зокрема інфраструктурних проєктів розвитку транскордонних повітряних ліній, критично важливих для України та ЄС. У цьому контексті сторони обговорили потребу у збільшенні обсягів пропускних спроможностей для експорту української електроенергії до європейських країн

- резюмували в Міненерго.


Також обговорювалося майбутнє транзиту російського газу до Європи через територію України. Очільник Міненерго наголосив, що минулого року за підтримки USAID було проведено стрес-тест української газотранспортної системи, який довів, що вона може працювати за відсутності транзиту.

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Нагадаємо

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що поглиблення співпраці з американськими партнерами в ядерній галузі може допомогти усунути посію зі світових ядерних ринків.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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