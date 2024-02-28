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В 2024 году "Энергоатом" может перевыполнить план по производству электроэнергии

В 2024 году "Энергоатом" может перевыполнить план по производству электроэнергии

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 14:15  •  3090 просмотра

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Начиная с 2023 года, "Энергоатом" активно увеличивает производство электроэнергии на атомных электростанциях на подконтрольной Украине территории.

Начиная с 2023 года НАЭК "Энергоатом" увеличивает выработку электроэнергии на энергоблоках АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории. Об этом заявили в пресс-службе компании, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что в течение 2023 года электроэнергии было произведено на 4,8 млрд кВт-ч больше, чем в предыдущем году.

Понимая, что рашистские обстрелы энергетической системы Украины нанесли ей большой вред, Энергоатом приложил все усилия, подставил плечо стране и не дал украинцам погрузиться в холод и тьму

- отметил председатель правления НАЭК Петр Котин.

В компании отмечают, что 2024-м, запланировано сгенерировать еще на 1,2 млрд кВт-ч больше, чем в прошлом году.

Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС21 января 2024, 16:42 • 29180 просмотров

По итогу первых двух месяцев этого года план удается перевыполнить

- подчеркнули в "Энергоатоме.

Напомним,

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что с 1 марта Украина увеличит возможности экспорта электроэнергии в Европу

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ЭкономикаПолитика
herman-halushchenkoГерман Галущенко
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
У 2024 році "Енергоатом" може перевиконати план з виробництва електроенергії
In 2024, Energoatom promises to exceed its electricity generation plan
Новости по теме

В 2024 году "Энергоатом" может перевыполнить план по производству электроэнергии

Начиная с 2023 года, "Энергоатом" активно увеличивает производство электроэнергии на атомных электростанциях на подконтрольной Украине территории.

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