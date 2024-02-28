В 2024 году "Энергоатом" может перевыполнить план по производству электроэнергии
Киев • УНН
Начиная с 2023 года, "Энергоатом" активно увеличивает производство электроэнергии на атомных электростанциях на подконтрольной Украине территории.
Начиная с 2023 года НАЭК "Энергоатом" увеличивает выработку электроэнергии на энергоблоках АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории. Об этом заявили в пресс-службе компании, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в течение 2023 года электроэнергии было произведено на 4,8 млрд кВт-ч больше, чем в предыдущем году.
Понимая, что рашистские обстрелы энергетической системы Украины нанесли ей большой вред, Энергоатом приложил все усилия, подставил плечо стране и не дал украинцам погрузиться в холод и тьму
В компании отмечают, что 2024-м, запланировано сгенерировать еще на 1,2 млрд кВт-ч больше, чем в прошлом году.
Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС21 января 2024, 16:42 • 29180 просмотров
По итогу первых двух месяцев этого года план удается перевыполнить
Напомним,
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что с 1 марта Украина увеличит возможности экспорта электроэнергии в Европу
В 2024 году "Энергоатом" может перевыполнить план по производству электроэнергии
Начиная с 2023 года, "Энергоатом" активно увеличивает производство электроэнергии на атомных электростанциях на подконтрольной Украине территории.
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