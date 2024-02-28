В 2024 году "Энергоатом" может перевыполнить план по производству электроэнергии

Начиная с 2023 года НАЭК "Энергоатом" увеличивает выработку электроэнергии на энергоблоках АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории. Об этом заявили в пресс-службе компании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в течение 2023 года электроэнергии было произведено на 4,8 млрд кВт-ч больше, чем в предыдущем году.

Понимая, что рашистские обстрелы энергетической системы Украины нанесли ей большой вред, Энергоатом приложил все усилия, подставил плечо стране и не дал украинцам погрузиться в холод и тьму - отметил председатель правления НАЭК Петр Котин.

В компании отмечают, что 2024-м, запланировано сгенерировать еще на 1,2 млрд кВт-ч больше, чем в прошлом году.

Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС

По итогу первых двух месяцев этого года план удается перевыполнить - подчеркнули в "Энергоатоме.

Напомним,

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что с 1 марта Украина увеличит возможности экспорта электроэнергии в Европу