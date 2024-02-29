Ефективність роботи українських АЕС уперше в історії досягла 100% - Міненерго
Київ • УНН
Українські атомні електростанції досягли рекордного 100% коефіцієнту використання потужності під час опалювального сезону.
Україна досягнула рекордного 100%-го коефіцієнта з використання встановленої потужності (КВВП) енергоблоків АЕС протягом опалювального сезону. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, пише УНН.
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Зазначається, що цей показник відображає, скільки часу протягом холодів блоки працювали безупинно, виробляючи електроенергію.
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Вперше в історії вітчизняної атомної енергетики вдалось досягнути 100%-го коефіцієнта використання встановленої потужності. Блоки працюють на максимумі весь осінньо-зимовий період
Доповнення
У відомстві пояснили, що такого результату вдалось досягти завдяки перегляду "Енергоатомом" підходу до планово-попереджувальних ремонтів, змістивши акцент на максимальну роботу енергоблоків саме в осінньо-зимовий період
Відсотки використання енергоблоків зростали протягом останніх років: з 64,7% у 2020-2021 роках до 100% у 2023-2024 роках.
Нагадаємо
Починаючи з 2023 року, "Енергоатом" активно збільшує виробництво електроенергії на атомних електростанціях на підконтрольній Україні території.
В компанії кажуть, що за підсумком перших місяців цього року можуть перевиконати план з виробництва електроенергії за цей рік.
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