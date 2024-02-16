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Підготовка до запуску енергоблоку №3 Хмельницької АЕС майже завершена - Енергоатом

Підготовка до запуску енергоблоку №3 Хмельницької АЕС майже завершена - Енергоатом

Київ • УНН

 • 35304 перегляди

Підготовка до добудови енергоблоку №3 Хмельницької АЕС майже завершена, повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Роботи з підготовки до добудови енергоблоку №3 Хмельницької АЕС майже завершені. Про це повідомив в.о. голови правління Енергоатома Петро Котін під час наради з керівництвом та оперативним персоналом філії "ВП ХАЕС", передає УНН.

Деталі

За даними пресслужби енергогенеруючої компанії Котін разом з гендиректором станції та відповідальними фахівцями здійснили обхід майданчиків, щоб оцінити прогрес виконаних робіт.

Керівник НАЕК відзначив, що відновлювальні роботи йдуть якісно та за графіком.

Наші фахівці активно працюють на майданчиках майбутніх енергоблоків №3 та №4. Більшість приміщень третього блоку вже повністю відновлено, і фактично готове до монтажу обладнання. На четвертому блоці теж розпочато необхідні роботи.

– сказав Котін.

Разом з тим, він зауважив на необхідності надалі дотримуватись встановлених графіків, аби всі завдання були виконані у зазначені терміни. Зокрема, очільник компанії зазначив, що енергетики мають бути готовими до монтажу обладнання на третьому блоці в теплу пору року.

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Очільник НАЕК зауважив, що будівництво нових блоків відповідає Енергетичній стратегії України. Перед Енергоатомом стоїть завдання наростити потужності до 17,4 ГВт у 2032 році, а в 2050 році - до 23,7 ГВт. Тому жодних затягувань у підготовці до запуску нових реакторів бути не може.

Додатково

Цього ж дня Петро Котін вручив нагороди працівникам станції.

Атомників відзначили за вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, професіоналізм, а також активну підтримку Збройних Сил України, участь у волонтерському русі та небайдужу громадянську позицію.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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