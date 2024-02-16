Подготовка к запуску энергоблока №3 Хмельницкой АЭС почти завершена - Энергоатом

Работы по подготовке к достройке энергоблока №3 Хмельницкой АЭС почти завершены. Об этом сообщил и.о. председателя правления Энергоатома Петр Котин во время совещания с руководством и оперативным персоналом филиала "ОП ХАЭС", передает УНН.

Детали

По данным пресс-службы энергогенерирующей компании Котин вместе с гендиректором станции и ответственными специалистами совершили обход площадок, чтобы оценить прогресс выполненных работ.

Руководитель НАЭК отметил, что восстановительные работы идут качественно и по графику.

Наши специалисты активно работают на площадках будущих энергоблоков №3 и №4. Большинство помещений третьего блока уже полностью восстановлено, и фактически готово к монтажу оборудования. На четвертом блоке тоже начаты необходимые работы. - сказал Котин.

Вместе с тем, он отметил необходимость в дальнейшем придерживаться установленных графиков, чтобы все задачи были выполнены в указанные сроки. В частности, глава компании отметил, что энергетики должны быть готовы к монтажу оборудования на третьем блоке в теплое время года.

Глава НАЭК отметил, что строительство новых блоков соответствует Энергетической стратегии Украины. Перед Энергоатомом стоит задача нарастить мощности до 17,4 ГВт в 2032 году, а в 2050 году - до 23,7 ГВт. Поэтому никаких затягиваний в подготовке к запуску новых реакторов быть не может.

Дополнительно

В этот же день Петр Котин вручил награды работникам станции.

Атомщиков отметили за весомый вклад в развитие и обеспечение деятельности энергетического комплекса в условиях военного положения, профессионализм, а также активную поддержку Вооруженных Сил Украины, участие в волонтерском движении и неравнодушную гражданскую позицию.