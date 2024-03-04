Галущенко про ситуацію на окупованій ЗАЕС: "Погіршується щодня"
Київ • УНН
Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції щодня погіршується через те, що завершуються строки експлуатації ядерного палива, також через недопуск на станцію кваліфікованих українських фахівців.
Ситуація на Запорізькій атомній електростанції погіршується щодня, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) у Відні, передає УНН з посиланням на Міненергетики.
Ситуація на об’єкті погіршується щодня: завершуються строки експлуатації ядерного палива в усіх шести енергоблоках ЗАЕС, росіяни не допускають на станцію сотні кваліфікованих українських фахівців, продовжується деградація устаткування. Кожен день російського перебування на ЗАЕС може стати фатальним
Він нагадав, що Україна наполягає на якнайшвидшій деокупації ЗАЕС і виконанні росією, що є країною-членом МАГАТЕ, численних резолюцій організації з вимогами негайного звільнення станції.
Також міністр енергетики закликав підтримати український проєкт постанови щодо ситуації на ЗАЕС.
Сьогодні я закликав підтримати проект резолюції Ради керуючих щодо ситуації на ЗАЕС, підготовлений Україною. І тут я вдячний нашим партнерам - США, Великобританії, Японії та країнам ЄС. Пліч-о-пліч з нами у цій нелегкій боротьбі
Також повідомляється, що під час візиту Галущенко проведе переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
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