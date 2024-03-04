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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7840 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Галущенко про ситуацію на окупованій ЗАЕС: "Погіршується щодня"

Київ • УНН

 • 22559 перегляди

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції щодня погіршується через те, що завершуються строки експлуатації ядерного палива, також через недопуск на станцію кваліфікованих українських фахівців.

Галущенко про ситуацію на окупованій ЗАЕС: "Погіршується щодня"

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції погіршується щодня, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) у Відні, передає УНН з посиланням на Міненергетики. 

Ситуація на об’єкті погіршується щодня: завершуються строки експлуатації ядерного палива в усіх шести енергоблоках ЗАЕС, росіяни не допускають на станцію сотні кваліфікованих українських фахівців, продовжується деградація устаткування. Кожен день російського перебування на ЗАЕС може стати фатальним

наголосив Герман Галущенко. 

Він нагадав, що Україна наполягає на якнайшвидшій деокупації ЗАЕС і виконанні росією, що є країною-членом МАГАТЕ, численних резолюцій організації з вимогами негайного звільнення станції. 

Також міністр енергетики закликав підтримати український проєкт постанови щодо ситуації на ЗАЕС. 

Сьогодні я закликав підтримати проект резолюції Ради керуючих щодо ситуації на ЗАЕС, підготовлений Україною. І тут я вдячний нашим партнерам - США, Великобританії, Японії та країнам ЄС. Пліч-о-пліч з нами у цій нелегкій боротьбі

- написав Галущенко у соцмережах. 

Також повідомляється, що під час візиту Галущенко проведе переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Ефективність роботи українських АЕС уперше в історії досягла 100% - Міненерго29.02.24, 19:00 • 32600 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Міністерство енергетики України
Відень
Запорізька атомна електростанція
Герман Галущенко
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