Голова МАГАТЕ планує зустрітися з путіним цього тижня, щоб обговорити ЗАЕС
Київ • УНН
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі має намір обговорити з президентом росії володимиром путіним плани рф щодо Запорізької атомної електростанції.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір обговорити плани росії щодо Запорізької атомної електростанції під час зустрічі з президентом росії володимиром путіним цього тижня. Про це Гроссі заявив на пресконференції у понеділок, пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Як зазначається, поїздка Гроссі в росію була запланована давно. Спочатку він збирався вирушити туди минулого місяця після візиту в Україну.
"Є питання, пов'язані з майбутнім робочим статусом заводу. Буде він запущений чи ні? Яка ідея? Яка ідея щодо зовнішніх ліній електропередач, оскільки те, що ми бачимо, дуже крихке і тонке?" - заявив Гроссі, відповідаючи на запитання, що він обговорюватиме з путіним.
Хоча Гроссі не став уточнювати, що він точно зустрінеться з путіним, голова МАГАТЕ сказав: "Це ідея... Це намір".
Він залишив відкритим питання про те, які ще питання можуть обговорюватися.
"Я б не приїхав із фіксованим списком питань. Як це буває, коли в мене зустріч зі світовим лідером, який несе відповідальність, і зокрема з державою, яка володіє ядерною зброєю, постійним членом Ради Безпеки, я не можу виключити, що будуть обговорюватися й інші питання", - сказав він.
Доповнення
Міністр енергетики України Герман Галущенко на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ у Відні заявив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції погіршується щодня.