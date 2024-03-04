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Голова МАГАТЕ планує зустрітися з путіним цього тижня, щоб обговорити ЗАЕС

Київ • УНН

 • 20923 перегляди

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі має намір обговорити з президентом росії володимиром путіним плани рф щодо Запорізької атомної електростанції.

Голова МАГАТЕ планує зустрітися з путіним цього тижня, щоб обговорити ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір обговорити плани росії щодо Запорізької атомної електростанції під час зустрічі з президентом росії володимиром путіним цього тижня. Про це Гроссі заявив на пресконференції у понеділок, пише УНН із посиланням на Reuters. 

Деталі 

Як зазначається, поїздка Гроссі в росію була запланована давно. Спочатку він збирався вирушити туди минулого місяця після візиту в Україну.

"Є питання, пов'язані з майбутнім робочим статусом заводу. Буде він запущений чи ні? Яка ідея? Яка ідея щодо зовнішніх ліній електропередач, оскільки те, що ми бачимо, дуже крихке і тонке?" - заявив Гроссі, відповідаючи на запитання, що він обговорюватиме з путіним.

Хоча Гроссі не став уточнювати, що він точно зустрінеться з путіним, голова МАГАТЕ сказав: "Це ідея... Це намір".

Він залишив відкритим питання про те, які ще питання можуть обговорюватися.

"Я б не приїхав із фіксованим списком питань. Як це буває, коли в мене зустріч зі світовим лідером, який несе відповідальність, і зокрема з державою, яка володіє ядерною зброєю, постійним членом Ради Безпеки, я не можу виключити, що будуть обговорюватися й інші питання", - сказав він.

Доповнення 

Міністр енергетики України Герман Галущенко на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ у Відні заявив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції погіршується щодня. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Reuters
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