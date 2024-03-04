Глава МАГАТЭ планирует встретится с путиным на этой неделе, чтобы обсудить ЗАЭС

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  206261 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  271358 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  236584 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  258918 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  270827 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  211646 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  181266 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МАГАТЭ планирует встретится с путиным на этой неделе, чтобы обсудить ЗАЭС

Оккупанты предлагают "гумпомощь" пенсионерам на ВОТ за голоса на псевдовыборах президента рф

Оккупанты предлагают пенсионерам на оккупированных украинских территориях "гуманитарную помощь" за участие в псевдовыборах президента россии, чтобы завысить явку и легитимизировать оккупацию.

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Оккупанты предлагают "гумпомощь" пенсионерам на ВОТ за голоса на псевдовыборах президента рф

Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина вскоре достигнет 30 миллионов тонн экспорта зерна через Черноморский судоходный коридор.

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Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив

На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ

Премьер-министр заявил, что в этом году на оборонные нужды Украины понадобится дополнительное финансирование из-за интенсивности военных действий, и что правительство планирует продолжить аудит оборонных расходов.

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На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ

В Донецкой области ограничили подачу воды для четырех населенных пунктов: что известно

Водоснабжение четырех городов Донецкой области - Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки - ограничено из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе.

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В Донецкой области ограничили подачу воды для четырех населенных пунктов: что известно

Немецкий дипломат заявил, что его визит в МИД рф не связан со скандалом о прослушке

Визит немецкого посла в российский МИД был запланирован еще до обнародования перехваченного разговора немецких офицеров и не был связан со скандалом с прослушкой.

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Немецкий дипломат заявил, что его визит в МИД рф не связан со скандалом о прослушке

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Заявление Макрона о возможном вводе войск в Украину свидетельствует о том, что западные лидеры поняли важность победы Украины.

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Макрон изменил парадигму поддержки Украины - глава МИД Эстонии

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Украина выйдет из своего финансового гэпа в марте, но дальнейшая поддержка США имеет решающее значение для 2024 года.

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Украина в марте выйдет из финансового гэпа, но поддержка США важна - Шмыгаль

Сийярто в комментарии пропагандистам рф заявил, что встречи Зеленского с Орбаном пока не будет

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил российским пропагандистам, что встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в ближайшее время не будет.

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Сийярто в комментарии пропагандистам рф заявил, что встречи Зеленского с Орбаном пока не будет

Китай прерывает 30-летнюю традицию ежегодных пресс-конференций премьера: что это означает

Премьер-министр Китая Ли Кэцян не будет проводить ежегодную пресс-конференцию после парламентской сессии этого года, положив конец 30-летней традиции и сигнализируя о снижении авторитета премьер-министра при председателе Си Цзиньпине.

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Китай прерывает 30-летнюю традицию ежегодных пресс-конференций премьера: что это означает