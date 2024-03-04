Глава МАГАТЭ планирует встретится с путиным на этой неделе, чтобы обсудить ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен обсудить с президентом россии владимиром путиным планы рф по Запорожской атомной электростанции.
Оккупанты предлагают "гумпомощь" пенсионерам на ВОТ за голоса на псевдовыборах президента рф
Оккупанты предлагают пенсионерам на оккупированных украинских территориях "гуманитарную помощь" за участие в псевдовыборах президента россии, чтобы завысить явку и легитимизировать оккупацию.
Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина вскоре достигнет 30 миллионов тонн экспорта зерна через Черноморский судоходный коридор.
На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ
Премьер-министр заявил, что в этом году на оборонные нужды Украины понадобится дополнительное финансирование из-за интенсивности военных действий, и что правительство планирует продолжить аудит оборонных расходов.
В Донецкой области ограничили подачу воды для четырех населенных пунктов: что известно
Водоснабжение четырех городов Донецкой области - Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки - ограничено из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе.
Немецкий дипломат заявил, что его визит в МИД рф не связан со скандалом о прослушке
Визит немецкого посла в российский МИД был запланирован еще до обнародования перехваченного разговора немецких офицеров и не был связан со скандалом с прослушкой.
Макрон изменил парадигму поддержки Украины - глава МИД Эстонии
Заявление Макрона о возможном вводе войск в Украину свидетельствует о том, что западные лидеры поняли важность победы Украины.
Украина в марте выйдет из финансового гэпа, но поддержка США важна - Шмыгаль
Украина выйдет из своего финансового гэпа в марте, но дальнейшая поддержка США имеет решающее значение для 2024 года.
Сийярто в комментарии пропагандистам рф заявил, что встречи Зеленского с Орбаном пока не будет
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил российским пропагандистам, что встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в ближайшее время не будет.
Китай прерывает 30-летнюю традицию ежегодных пресс-конференций премьера: что это означает
Премьер-министр Китая Ли Кэцян не будет проводить ежегодную пресс-конференцию после парламентской сессии этого года, положив конец 30-летней традиции и сигнализируя о снижении авторитета премьер-министра при председателе Си Цзиньпине.