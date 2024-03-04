Глава МАГАТЭ планирует встретится с путиным на этой неделе, чтобы обсудить ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен обсудить планы россии по Запорожской атомной электростанции во время встречи с президентом рф владимиром путиным на этой неделе. Об этом Гросси заявил на пресс-конференции в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечается, поездка Гросси в россию была запланирована давно. Сначала он собирался отправиться туда в прошлом месяце после визита в Украину.

"Есть вопросы, связанные с будущим рабочим статусом завода. Будет он запущен или нет? Какая идея? Какая идея относительно внешних линий электропередач, поскольку то, что мы видим, очень хрупкое и тонкое?" - заявил Гросси, отвечая на вопрос, что он будет обсуждать с путиным.

Хотя Гросси не стал уточнять, что он точно встретится с путиным, глава МАГАТЭ сказал: "Это идея... Это намерение".

Он оставил открытым вопрос о том, какие еще вопросы могут обсуждаться.

"Я бы не приехал с фиксированным списком вопросов. Как это бывает, когда у меня встреча с мировым лидером, который несет ответственность, и в том числе с государством, которое владеет ядерным оружием, постоянным членом Совета Безопасности, я не могу исключить, что будут обсуждаться и другие вопросы", - сказал он.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в Вене заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции ухудшается с каждым днем.