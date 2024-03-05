Руководитель Энергоатома оценил уровень угрозы на Запорожской АЭС

Ситуация на захваченной оккупантами Запорожской АЭС грозит очень плохими последствиями. Об этом заявил руководитель Энергоатома Петр Котин. По его словам, из-за пребывания оккупантов на ЗАЭС ежедневно растет уровень опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.

По воображаемой десятибалльной шкале опасности я бы оценил угрозу на ЗАЭС на уровне 7-8. Однако ситуация остается неопределенной, ведь на станции постоянно случается много, казалось бы, незначительных событий, каждое из которых отдельно может и не привести к аварии, но их накопление грозит негативными последствиями. Из-за кумулятивного эффекта от деградации отдельных элементов может отказать вся система в целом, с очень тяжелыми последствиями. Так уже случалось на ЧАЭС и АЭС Фукусима - заявил руководитель Энергоатома.

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Он добавил, что действия российских оккупантов уже вызвали значительную деградацию оборудования на АЭС. Основные имеющиеся риски - это непроведение рашистами необходимых ремонтов, почти полное отсутствие квалифицированного персонала для этого и для нормальной эксплуатации АЭС; станции не хватает внешнего электроснабжения; отсутствует охлаждающая вода из-за разрушения Каховского водохранилища; истекает разрешенный производителем срок пребывания ядерного топлива в реакторах.

Главные расчетные показатели критериев безопасности - выше нормы.

Как сообщается, на станции постоянно находятся зондер-команды российских военных и тяжелая техника и оружие. Периметр станции - заминирован, детонация боеприпасов и взрывчатки, которые рашисты хранят на станции, грозит катастрофой. Единственный путь предотвратить катастрофу - демилитаризация и деоккупация ЗАЭС, восстановление там полного контроля Украины для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, указали в Энергоатоме.

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