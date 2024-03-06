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Споруджені на Донецькому і Запорізькому напрямках укріплення тягнуться на значну дистанцію – речник ОСУВ “Таврія”

Київ • УНН

 • 28152 перегляди

Генштаб продемонстрував розгалужену систему нових інженерних укріплень, що тягнуться на сотні метрів вздовж другої лінії оборони на Донецькому та Запорізькому напрямках і складаються з десятків опорних пунктів, з'єднаних зигзагоподібними окопами.

Споруджені на Донецькому і Запорізькому напрямках укріплення тягнуться на значну дистанцію – речник ОСУВ “Таврія”

Військові продемонстрували розгалужену систему інженерно-фортифікаційних споруд на другому рубежі оборони, що складаються з десятків нових взводних опорних пунктів із сотнями метрів зиґзаґоподібних траншей.

Про це передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

В операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", на Авдіївському напрямку, постала розгалужена система укріплень.

На відео, яке опублікував Генштаб можна побачити, як облаштовані та продовжують споруджуватися опорні пункти на другому рубежі оборони.

Згідно з поясненням, - це насамперед десятки нових взводних пунктів із сотнями метрів зиґзаґоподібних траншей, які налічують вогневі ячейки, перекриті щілини, бронекапсули, що дозволяють ефективно вести оборону та підвищувати безпеку особового складу.

Крім того: капоніри, протитанкові рови, бетонні бункери, "зуби дракона" та інші укріплення.

Такі траншеї тягнуться на багато сотень метрів. Вони споруджені як на Донецькому напрямку так і на Запорізькому напрямку в операційні зоні ОСУВ "Таврія". Їх спорудженням займаються в першу чергу обласні військові адміністрації, а також Державна спеціальна служба транспорту та ЗСУ та інженерні війська.

– повідомляє представник ОСУВ «Таврія»

За словами Леоніда, офіцера інженерних військ, сучасна війна диктує нові умови.

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Якщо раніше безпілотний літальний апарат бачили лише на фото, то тепер дуже багато. Тому ми прилаштовуємося до них

- зазначає він.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій зауважив, що у багатьох є зараз можливо упереджене ставлення до споруджень укріплень.

Але солдати та офіцери виконують титанічну працю із спорудження конструкцій типу "бункерних", а також дерев’яних опорних пунктів зовсім близько до лінії бойового зіткнення; які і в день і вночі дбають про нашу оборону

- наголосив Лиховій.

Нагадаємо

76 бойових зіткнень відбулось на українському фронті впродовж вівторка. За даними Генерального штабу ЗСУ російські окупанти вели штурмові дії на шести ділянках фронту. Найбільше атак загарбників, як і минулого тижня, наші оборонці витримали на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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