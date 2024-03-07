Под Авдеевкой российские войска держат довольно значительную группировку - спикер Нацгвардии

Российские войска продолжают держать под Авдеевкой довольно значительную группировку, сообщил в четверг в эфире телемарафона спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, пишет УНН.

Мы видим, что за последнее время ситуация на Авдеевском направлении кардинально не изменилась. В течение этих суток было 21 боестолкновение именно на этом направлении. Здесь продолжает враг активно применять также авиацию. Специфика местности, скажем так, не позволяет врагу значительным образом применять именно бронегруппы, однако продолжается использование бронетехники для огневой поддержки, это касается и танков. Враг здесь, даже после захвата Авдеевки, продолжает держать достаточно значительную группировку для того, чтобы продолжать, скажем так, штурмовать позиции наших защитников. Это в частности касается южнее Авдеевки населенных пунктов - отметил спикер Нацгвардии.

Вместе с тем, по словам Музычука, украинские подразделения "выполняют свои задачи для того, чтобы сдерживать эти атаки, для того, чтобы усиливать фортификационные сооружения на этих участках".

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