У британській розвідці оцінили ймовірність штурму армією рф Часового Яру на Донеччині
Київ • УНН
За оцінками британської розвідки, російські війська навряд чи здатні на повномасштабний штурм міста Часів Яр у Донецькій області, незважаючи на певні поступові тактичні успіхи в цьому районі.
Міноборони Великої Британії у звіті на основі розвідданих оцінило здатність армії рф здійснити повномасштабний штурм міста Часів Яр на Донеччині, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, російські війська продовжують атаки, спрямовані для розширення свого контролю над містом Бахмут, яке росія захопила в травні 2023 року.
Армія рф просунулася вперед і зайняла східні райони села Іванівське та атакує українські позиції в Богданівці.
У британській розвідці вважають, що на цьому напрямку "найближчою оперативною метою росії майже напевно є захоплення міста Часів Яр", що розташований приблизно за 5 км від лінії фронту.
Попри деякі поступові тактичні успіхи, вкрай малоймовірно, що російські війська наразі здатні здійснити повномасштабний штурм міста
Доповнення
На Бахмутському напрямку росіяни зібрали різноманітні підрозділи й продовжують активно наступати, зокрема у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.
За минулу добу рф втратила 1160 осіб особового складу.