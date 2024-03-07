На Бахмутському напрямку росіяни продовжують активно наступати
Київ • УНН
росіяни продовжують наступати на Бахмутському напрямку, зокрема у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.
На Бахмутському напрямку росіяни зібрали різноманітні підрозділи й продовжують активно наступати, зокрема у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону, передає УНН.
На нашому напрямку (Бахмутському – ред.) ворог зібрав досить таки різнобарвні підрозділи – це як безпосередньо підрозділи третього армійського корпусу, десантні війська і добровільний штурмовий корпус. Продовжує він дуже активно наступати, робити штурмові дії – це на Богданівці, однак успіху не мав. Тут задіяні як піхотні підрозділи, також підрозділи 98-ї десантної дивізії – це 331-й та 299-й полки
За його словами, на Іванівське ворог зараз кинув знову підрозділи 11-ї окремої десантно-штурмової бригади, хоча там зараз діють і мотопіхотні підрозділи 150-ї дивізії.
"Там де напрямок Кліщіївки та Андріївка, він також продовжує штурмові дії. Тут ми бачимо його (ворога – ред.) підрозділ з’явився, теж з третього армійського корпусу – це мотострілецький полк 1194. Також він продовжує застосовувати артилерію – це без перерви працює вона що вдень, що вночі і звичайно авіаційна складова – ФАБи", - зазначив Калашніков.
Доповнення
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