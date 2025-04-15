У другій половині дня російські загарбники продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Мурома (рф) російський агресор завдав удару чотирма КАБами по Білому Колодязю, три КАБи скинув на Липці та одну КАБ на Веселе.
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський поспілкувався з військовими в районах активних бойових дій на Харківському та Куп'янському напрямках на Східному фронті, де тривають запеклі бої.
Згідно з оновленою інформацією Генерального штабу, українські війська мужньо стримують натиск російських загарбників, повідомляється про інтенсивні бої на Покровському напрямку, в Харківській області та інших районах.
Станом на ранок найбільш напруженою ситуація залишалася на Покровському напрямку.
За минулу добу на лінії зіткнення відбулося 104 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, а також здійснив 79 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.
За минулу добу відбулося 76 бойових зіткнень на різних ділянках фронту, під час яких противник завдав 7 ракетних ударів, 104 авіаударів та 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
За минулу добу на фронті відбулося 73 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, а також здійснив 136 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.
Українські військові відбили 74 ворожі обстріли по всьому фронту, зокрема 18 на Новопавлівському та 14 на Авдіївському напрямках, тоді як російсько-терористичні війська завдали 7 ракетних ударів, 67 авіаударів та 79 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню.
росіяни продовжують наступати на Бахмутському напрямку, зокрема у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.
рф завдала понад 100 повітряних і ракетних ударів по Україні.
Складна ситуація на Бахмутському напрямку: росіяни постійно штурмують район Часів Яру під Бахмутом, залучаючи до атак механізовані підрозділи.
За минулу добу українські війська відбили 58 ворожих атак на кількох напрямках, найгарячішими районами бойових дій залишаються Авдіївка, Мар'їнка та Херсон.
Найгарячішою ділянкою фронту залишається Мар'їнський напрямок, де за минулу добу українські захисники відбили 14 ворожих обстрілів, знищивши 12 одиниць бронетехніки під час одного штурму поблизу Костянтинівки.