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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26051 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155870 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138825 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134562 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134571 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196329 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77568 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164646 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Генштаб про ситуацію на фронті: на Покровському напрямку ще тривають 12 зіткнень

У другій половині дня російські загарбники продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Мурома (рф) російський агресор завдав удару чотирма КАБами по Білому Колодязю, три КАБи скинув на Липці та одну КАБ на Веселе.

Війна • 7 червня, 17:59 • 21952 перегляди

Жорсткі бої тривають в районі Купʼянська та Вовчанська: Сирський відвідав позиції військових на напрямках Східного фронту

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський поспілкувався з військовими в районах активних бойових дій на Харківському та Куп'янському напрямках на Східному фронті, де тривають запеклі бої.

Війна • 5 червня, 12:39 • 24945 перегляди

Кількість боїв зросла більш ніж удвічі: найбільша активність противника фіксується на Покровському напрямку

Згідно з оновленою інформацією Генерального штабу, українські війська мужньо стримують натиск російських загарбників, повідомляється про інтенсивні бої на Покровському напрямку, в Харківській області та інших районах.

Війна • 5 червня, 12:29 • 20643 перегляди

Генштаб: найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку

Станом на ранок найбільш напруженою ситуація залишалася на Покровському напрямку.

Війна • 29 травня, 10:55 • 22499 перегляди

На фронті відбулося 104 бойові зіткнення – Генштаб

За минулу добу на лінії зіткнення відбулося 104 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, а також здійснив 79 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

Війна • 16 квітня, 04:27 • 25883 перегляди

На фронті сталося 76 бойових зіткнень – Генштаб

За минулу добу відбулося 76 бойових зіткнень на різних ділянках фронту, під час яких противник завдав 7 ракетних ударів, 104 авіаударів та 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Війна • 8 квітня, 04:40 • 117675 перегляди

За добу відбулося 73 бойові зіткнення на передовій – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 73 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, а також здійснив 136 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

Війна • 10 березня, 06:15 • 37963 перегляди

Генштаб: 74 бойові зіткнення на українському фронті за добу, бійці ЗСУ тримають оборону на ключових напрямках

Українські військові відбили 74 ворожі обстріли по всьому фронту, зокрема 18 на Новопавлівському та 14 на Авдіївському напрямках, тоді як російсько-терористичні війська завдали 7 ракетних ударів, 67 авіаударів та 79 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню.

Війна • 8 березня, 18:02 • 39618 перегляди

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують активно наступати

росіяни продовжують наступати на Бахмутському напрямку, зокрема у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Війна • 7 березня, 08:11 • 27001 перегляди

За минулу добу рф завдала 13 ракетних ударів, 104 авіаційних атак, 169 залпових обстрілів

рф завдала понад 100 повітряних і ракетних ударів по Україні.

Війна • 18 лютого, 06:19 • 36300 перегляди

росія постійно штурмує Часів Яр, залучаючи механізовану складову: пресофіцер

Складна ситуація на Бахмутському напрямку: росіяни постійно штурмують район Часів Яру під Бахмутом, залучаючи до атак механізовані підрозділи.

Війна • 16 лютого, 12:55 • 20969 перегляди

Українські військові відбили 58 атак, найбільше на Авдіївському, Мар'їнському та Херсонському напрямках

За минулу добу українські війська відбили 58 ворожих атак на кількох напрямках, найгарячішими районами бойових дій залишаються Авдіївка, Мар'їнка та Херсон.

Війна • 1 лютого, 19:54 • 27689 перегляди

Мар’їнський напрям: українські захисники знищили 12 одиниць бронетехніки ворога під час штурму поблизу Костянтинівки – Генштаб

Найгарячішою ділянкою фронту залишається Мар'їнський напрямок, де за минулу добу українські захисники відбили 14 ворожих обстрілів, знищивши 12 одиниць бронетехніки під час одного штурму поблизу Костянтинівки.

Війна • 30 січня, 21:27 • 72706 перегляди