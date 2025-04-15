Генштаб: 74 бойові зіткнення на українському фронті за добу, бійці ЗСУ тримають оборону на ключових напрямках

Українські військові відбили 74 ворожі обстріли по всьому фронту, зокрема 18 на Новопавлівському та 14 на Авдіївському напрямках, тоді як російсько-терористичні війська завдали 7 ракетних ударів, 67 авіаударів та 79 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню.