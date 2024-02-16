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росія постійно штурмує Часів Яр, залучаючи механізовану складову: пресофіцер

росія постійно штурмує Часів Яр, залучаючи механізовану складову: пресофіцер

Київ • УНН

 • 20959 перегляди

Складна ситуація на Бахмутському напрямку: росіяни постійно штурмують район Часів Яру під Бахмутом, залучаючи до атак механізовані підрозділи.

На Бахмутському напрямку ситуація продовжує залишатися складною. Ворог контратакує під Часів Яром, залучаючи механізовану складову. Про це повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашніков в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Він відзначив, що ситуація на напрямку продовжує залишатися складною та напруженою: постійно працює артилерія, противник застосовує FPV-дрони.

Ворог не полишає спроб контратакувати, особливо гарячий напрямок – це Часів Яр, де він постійно здійснює штурмові дії, залучаючи при цьому механізовану складову. Також продовжуються штурми безпосередньо Кліщіївки, Андріївки, напрямок Хромова, Іванівське

- розповів Калашніков.

За його словами, росіяни на цьому напрямку намагаються отримати перевагу над Силами оборони України, але наразі атаки вдається відбивати.

А в деяких локаціях навпаки звільняємо позиції від ворога, звільняючи територію

- зазначив Калашніков.

Доповнення

12 лютого повідомлялося, що російські окупанти продовжують натиск на Бахмутському напрямку і, зокрема, підтягують резерви до Богданівки, що біля Бахмута.

На Бахмутському напрямку ворога цікавить захоплення Часового Яру: чому19.01.24, 18:58 • 238807 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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