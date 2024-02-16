россия постоянно штурмует Часов Яр, привлекая механизированную составляющую: пресофицер
Киев • УНН
Сложная ситуация на Бахмутском направлении: россияне постоянно штурмуют район Часов Яра под Бахмутом, привлекая к атакам механизированные подразделения.
На Бахмутском направлении ситуация продолжает оставаться сложной. Враг контратакует под Часов Яром, привлекая механизированную составляющую. Об этом сообщил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Он отметил, что ситуация на направлении продолжает оставаться сложной и напряженной: постоянно работает артиллерия, противник применяет FPV-дроны.
Враг не оставляет попыток контратаковать, особенно горячее направление - это Часов Яр, где он постоянно осуществляет штурмовые действия, привлекая при этом механизированную составляющую. Также продолжаются штурмы непосредственно Клещеевки, Андреевки, направление Хромова, Ивановское
По его словам, россияне на этом направлении пытаются получить преимущество над Силами обороны Украины, но пока атаки удается отбивать.
А в некоторых локациях наоборот освобождаем позиции от врага, освобождая территорию
Дополнение
12 февраля сообщалось, что российские оккупанты продолжают натиск на Бахмутском направлении и, в частности, подтягивают резервы к Богдановке, что возле Бахмута.
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему19 января 2024, 16:58 • 238431 просмотр
россия постоянно штурмует Часов Яр, привлекая механизированную составляющую: пресофицер
Сложная ситуация на Бахмутском направлении: россияне постоянно штурмуют район Часов Яра под Бахмутом, привлекая к атакам механизированные подразделения.
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