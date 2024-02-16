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россия постоянно штурмует Часов Яр, привлекая механизированную составляющую: пресофицер

россия постоянно штурмует Часов Яр, привлекая механизированную составляющую: пресофицер

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 12:55  •  10914 просмотра

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Сложная ситуация на Бахмутском направлении: россияне постоянно штурмуют район Часов Яра под Бахмутом, привлекая к атакам механизированные подразделения.

На Бахмутском направлении ситуация продолжает оставаться сложной. Враг контратакует под Часов Яром, привлекая механизированную составляющую. Об этом сообщил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Он отметил, что ситуация на направлении продолжает оставаться сложной и напряженной: постоянно работает артиллерия, противник применяет FPV-дроны.

Враг не оставляет попыток контратаковать, особенно горячее направление - это Часов Яр, где он постоянно осуществляет штурмовые действия, привлекая при этом механизированную составляющую. Также продолжаются штурмы непосредственно Клещеевки, Андреевки, направление Хромова, Ивановское

- рассказал Калашников.

По его словам, россияне на этом направлении пытаются получить преимущество над Силами обороны Украины, но пока атаки удается отбивать.

А в некоторых локациях наоборот освобождаем позиции от врага, освобождая территорию

- отметил Калашников.

Дополнение

12 февраля сообщалось, что российские оккупанты продолжают натиск на Бахмутском направлении и, в частности, подтягивают резервы к Богдановке, что возле Бахмута.

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему19 января 2024, 16:58 • 238431 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
klishchiivkaКлещеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chasiv-yarЧасов Яр
bakhmutБахмут
росія постійно штурмує Часів Яр, залучаючи механізовану складову: пресофіцер
russia is constantly storming Chasiv Yar, involving mechanized forces: press officer
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